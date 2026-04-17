朱紅 - 阿里連升多日 吼「26927」 | 窩輪熱炒特區

據報道阿里雲下月中起調整部分MU（Model Unit）模型單元服務價格，大模型服務平台百鍊上調幅度介乎2%至7%，以提升平台運維服務質量並應對算力市場成本變化。阿里巴巴（9988）股價連升多日，曾高見136.1元。如看好阿里可留意認購證「26927」，行使價166.98元，實際槓桿6倍，今年9月到期。如看淡阿里可留意認沽證「28131」，行使價99.95元，實際槓桿4倍，明年1月到期。



IDC報告顯示，2026年首季全球智能手機出貨量按年下降4.1%至2.897億部，其中小米（1810）排名第三，全球出貨量3,380萬部，按年跌約19%。小米股價持續反彈，升越10天線高見32.22元。如看好小米可留意認購證「26556」，行使價41元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



國家統計局初步核算一季度國內生產總值334193億元人民幣，按年增長5%，比上一季度加快0.5個百分點，增速亦優於市場預期的4.8%。恒指連升3日，再升約400點在26400點水平整固。如看好恒指可留意牛證「56828」，收回價25695點，實際槓桿36倍，28年9月到期；或可留意牛證「56476」，收回價25595點，實際槓桿32倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「65609」，收回價26805點，實際槓桿43倍，28年4月到期；或可留意熊證「61185」，收回價26905點，實際槓桿35倍，28年4月到期。



寧德時代（3750）公布今年一季度實現營業收入1291.31億元人民幣，按年增長逾52%。公司亦計劃設立全資子公司作新能源礦產領域專業投資運營與管理平台，擬定註冊資本300億元。寧德股價造好，曾漲逾一成高見729元再創上市新高。如看好寧德，可留意寧德認購證「28063」，行使價788.5元，實際槓桿4倍，今年12月到期。如看淡寧德，可留意寧德認沽證「20814」，行使價398.68元，實際槓桿2倍，明年12月到期。



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衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅