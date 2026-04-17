張日強 - 大手客連番掃貨目標明確 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛向好，新盤貨尾盤及二手樓等都頻獲市場承接，發展商見市況持續好轉，紛紛趁勢加快推盤步伐，當中分別推出全新盤及貨尾盤等最為活躍，並配合市場各路客源，推出不同的付款方法，以便搶佔市場焦點，其中除了實際用家成為主流外，大手投資客仍未有減退，他們投放的資金目標十分明確，主要看準市場各類新盤及貨尾盤，只要有關樓盤的付款條件吸引，投資客都會看準目標大手承接。



近期發展商推售的新盤銷情不俗，除用家支持外，投資客亦是主要客源之一，雖然中東戰火對投資者有一定影響，惟一般相信最終事件亦可解決，故縱使戰火持續，投資動力仍未有減退跡象，尤其每每有新盤推出市場發售，並且必定以低價或貼市價搶攻。由於新盤低價推出應市，往往都可引領大批客源湧出來覓盤，據市場代理數據顯示，大手投資客於今年首季共錄得268宗，按季大升約41%；涉722個單位，按季亦大升約4成；其中大手客購入最多是600萬或以下的單位，共錄363伙，佔總數一半，投入資金方面，上述單位共涉及約72.4億，按季則升約2成，反映首季大手投資客無論「量額」均同創「撤辣」後新高。



事實上，樓市氣氛向好，加上新盤低開搶佔市場焦點，隨即引領大批用家及投資客進場，當中大手投資客更主力搶吸新盤或貨尾盤，由此可見目標相對明確。



張日強