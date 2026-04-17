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大行晨報 - 日圓維持弱勢區間行走｜大行晨報

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產經 專欄
內容

　　特朗普政府周三對達成協議結束戰爭表示樂觀，同時警告若伊朗繼續對抗將面臨日益加劇的經濟壓力。美國警告可能對伊朗石油買家實施次級制裁，並稱將不再延長購買伊朗石油的制裁豁免。巴基斯坦陸軍參謀長周三抵達德黑蘭調解談判，試圖防止衝突重燃。白宮稱巴基斯坦斡旋的對話「富有成效且仍在進行中」，美伊官員正考慮最早於本周末重返巴基斯坦進一步磋商。伊朗外長歡迎巴方調解，表示致力於促進地區和平與穩定。另外，以英國為首的近10國財長呼籲全面執行停火協議，並警告即使衝突很快解決，仍將對全球經濟和市場造成壓力。

觀望美伊局勢

　　美國與伊朗之間的談判仍在推進，市場普遍預期衝突可能逐步緩解，甚至接近結束，這一預期顯著提振全球風險偏好，使資金從避險資產流出，美元指數跌至接近3月初以來低位，從而對美元兌日圓形成下行壓力。此外，油價維持在接近3周低點附近，這在一定程度上緩解了此前的通脹擔憂，通脹壓力下降使市場對美聯儲進一步收緊政策的預期有所降溫，從而打壓美元走勢。另一邊廂，市場對日本當局可能出手干預匯市的預期，為日圓提供一定支撐。尤其是在匯價接近160關口附近時，政策干預風險明顯上升。

　　美元兌日圓在近月維持於高位區間上落，下方大致在157.50獲支撐，上方則受制於160水準附近。預料美元兌日圓仍傾向延續區間爭持。較近支持先看158.60及158.20水平。以黃金比率計算，38.2%的調整幅度為156.90，擴展至50%及61.8%則為156及155.10水平。至於較近阻力先會留意159.50及160及，之後將看至160.60及161.50水準。

　　澳洲方面，周四公布數據顯示，3月澳洲淨就業人數增加17900人，基本符合市場預期的20000人，2月數據修正為增加49600人；全職就業人口大幅增加52500人，扭轉了上月的大幅下滑；失業率維持在4.3%，符合預期；就業參與率從66.9%微降至66.8%。就業數保持強勁，這鞏固了提高利率的必要性。澳元兌美元周四逼近0.72關口，上破3月11日高位，亦刷新3年多高位。技術圖表所見，5天平均線上破10天平均線形成黃金交叉，而匯價亦重登50天平均線上方，若然澳元可衝破0.72關口，料可見即將迎來更大幅度的上升空間。其後較大阻力預估在0.7280及0.7380，下個關鍵料為0.74及0.7460。支持位將會回看0.7120，下一級留意0.70關口，同時亦是25天平均線所在；較大支持料為0.69及100天平均線0.6850及0.6800水平。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

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2026-04-16 02:00 HKT
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