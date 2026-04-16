張日強 - 「北都」半新盤連錄獲利成交 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛好轉，新盤及二手樓市場表現不俗，受新盤低開及貼市價推出，隨即引領大批客源湧出來，部分新盤向隅客亦於二手樓或半新盤尋寶。除了老牌藍籌屋苑連錄獲利成交外，位處北部都會區的半新盤同樣受各路客源垂青，而且頻頻取得獲利成交，反映去年購入的半新盤，樓價已錄得一定升幅，令不少短炒客紛紛沽貨止賺離場。



新盤市場持續表現向好，發展商以低價推售的新盤連番報捷，同時亦帶動貨尾盤及二手樓睇樓量，當中部分去年入市的買家，眼見樓價緩緩上升，並且已取得一定升幅，故先行止賺離場。與此同時，部分新盤向隅客亦回流半新盤市場，由於未來北部都會區發展潛力極大，故將會主力搜尋北都半新盤，日前於區內就錄得連環獲利成交，洪水橋滙都連錄2宗成交，其中3座中層單位，面積431方呎，原業主於去年3月以約485萬一手購入，新近以528萬易手，每呎造價約1.2萬，持貨約1年帳面獲利約42萬，物業升值8.8%。另外，朗天峰亦連錄2宗成交，其中2座高層單位，面積約288方呎，新近以約440萬沽出，每呎造價約1.5萬。原業主在去年2月以約366萬購入，持貨至今帳面獲利約73萬，物業升值約20%。



由於政府未來銳意發展北都，區內樓盤自然看高一線，用家及投資者四出尋覓筍盤，當中以半新盤最受追捧，令睇樓及成交量明顯升溫。



張日強