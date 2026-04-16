郭家耀 - 平保目標價75元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

中國平安（2318）去年淨利潤1347億元人民幣，上升6.4%，期內收入1.14萬億元人民幣，基本持平。派末期息1.75元人民幣，增長8%，全年股息2.7元人民幣，增長5.9%。壽險及健康險業務新業務價值368.97億元人民幣，增長29.3%，新業務價值率28.5%，上升5.8個百分點。壽險及健康險業務內含價值9286.3億元人民幣，增長11.2%。平安產險淨利潤145.97億元人民幣，下降2.8%，主要是出售汽車之家帶來的一次性影響。整體綜合成本率96.8%，優化1.5個百分點，主要因車險費用優化及保證保險扭虧為盈。車險綜合成本率95.8%，優化2.3個百分點。保險資金投資組合規模6.49萬億元人民幣，增長13.2%；綜合投資收益率6.3%，上升0.5個百分點。平保表示居民健康、醫療及養老服務需求逐步提升，平安「綜合金融+醫療養老」服務體系將迎來春天。平安業績表現符合預期，綜合金融發展值得期待，前景繼續樂觀。目標價75元；入巿價63元；止蝕價57元。



筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室業務發展總監

郭家耀

