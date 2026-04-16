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大行晨報 - 英鎊連日上揚 呈技術超買｜大行晨報

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產經 專欄
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　　上周末在伊斯蘭馬巴德舉行的美伊談判未能達成協議，導致外界對僅剩一周期限的停火協議能否維持產生質疑。儘管如此，最新跡象顯示外交接觸並未完全中斷。外電引述一位參與巴基斯坦談判的消息人士透露，自上周末以來，通過非正式管道進行的磋商在彌合分歧方面已取得一定進展，使雙方更接近達成一項可在新一輪談判中正式提出的協議框架。投資者對美伊將繼續努力達成結束衝突協議的樂觀情緒打壓美元周二進一步走低，美匯指數觸及一個多月低位97.75；歐羅兌美元則升上1.18上方的一個多月高位。

　　美伊雙方有可能在本周末前重返巴基斯坦恢復正式談判，這為脆弱的停火協議帶來了延續希望，同時也為緩解全球能源市場壓力提供了可能性。然而，伊朗核問題、制裁解除，以及海峽控制權等核心分歧依然突出，未來談判進程仍充滿不確定性。另外，周二公布數據顯示，美國3月生產者物價指數（PPI）按月上漲0.5%，遠低於市場預期的1.1%；最終需求PPI上漲4.0%，低於預期的4.7%；剔除食品和能源的最終需求PPI上漲3.8%，低於預期的4.2%，環比上漲0.1%，遠低於預期的0.5%。整體通脹數據低於預期，有助緩解市場對美聯儲迫切加息的擔憂，但亦要留意數據未能完全反映中東局勢的影響。交易員目前預計今年美聯儲僅進行一次降息的概率為33%，較戰爭爆發前的兩次預期明顯降低。

　　歐羅兌美元維持走高，匯價上月攻破下降趨向線，到上周二終見突破1.1640，正繼續以雙底型態續作上行。較近阻力將看至1.1820及1.1930，下一級料為1.20關口及1.2080。支持位回看1.1660及1.1580，下一級料為1.1520，重要支撐指向1.14關口，在去年7月歐羅已曾下探此關口，其時三日守穩後則見逐步走穩，而剛在3月中旬亦正好暫為守住此區。

　　英鎊兌美元周三繼續走高，連續第七個交易日上升，最高觸及1.3592，為2月17日以來的最高水平。儘管週末美伊和平談判未果，投資者仍因外交接觸並未完全中斷且談判有望繼續而轉向風險資產。另外，投資者正加大對英倫銀行緊縮政策的押注，預計2026年將有大約三次25個基點的加息，可能從4月開始，因通脹擔憂再度升溫；這與美聯儲的預期形成顯著分歧。英鎊兌美元本月早段於1.3150上方穩呈喘穩，自上周起則告節節上升，鑑於圖表見RSI及隨機指數已稍呈回落，估計英鎊兌美元此輪漲勢或會受限。下方支持位預料在1.35及1.3380，下一級看至1.32及1.3150，關鍵指向1.30關口。阻力位則料為1.36及1.3720，其後阻力預估在1.38以至1.3870水平。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

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