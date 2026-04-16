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大行晨報 - 日圓短線料區間整固｜大行晨報

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產經 專欄
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　　美伊局勢再出現緩和，雙方據悉就新一輪談判展開磋商，以尋求達成長期的停火協議。美國總統特朗普周一表示，伊朗主動聯繫美國政府達成協議。伊朗方面則稱準備好在國際法律法規下繼續和談。據外媒報道，特朗普透露可能在周內與伊朗在巴基斯坦重啟會談。據報伊朗可能考慮暫停該國經由霍爾木茲海峽的航運，以避免破壞新一輪和談。國際油價連續四個交易日下挫，紐約期油價格由105美元上方回落，一度低見每桶86.96美元，執筆之時於每桶90美元水平徘徊，美匯指數亦回落至約每桶98美元上方整固。

　　今個星期美元回落，多隻外幣兌美元則不同程度上揚。筆者曾於3月26日在本專欄提醒投資者，日圓短線有機可尋，初步目標價為157.5至158水平，而日圓近期走勢基本符合我們預期。美元兌日圓在過去的兩個星期裏反覆測試160水平，隨後又回落至158水平下方，但未見明顯上升或下降趨勢。短線來看，美元兌日圓料將於下方約50天線157.6水平，至上方高位約160.5水平區間上落。

　　中長線來看，市場上多間大行基本均給出中性偏淡的看法不變，預計美元兌日圓將於155至161水平徘徊，當中瑞銀表示若美伊局勢再度惡化，原油供應受阻，日圓恐貶值至175水平。鑑於近期日本央行官員屢屢放出加息言論，不排除在通脹和薪資預期升溫的情形下，日本央行逐漸將貨幣政策正常化。筆者暫時維持美元兌日圓第二季結束前於151至161水平區間上落的看法不變。

光大證券國際產品開發及零售研究部

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