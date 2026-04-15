張日強 - 新盤低開鬥搶焦點力爭客源 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛持續向好，新盤及二手樓市場更有不俗表現，發展商亦順應市況加快推盤步伐，多個新盤就如雨後春筍般紛紛湧出來，其中紅磡大型新盤更以每呎1.8萬推出搶攻，最低入場價約638萬，由於首批推出單位售價明顯有逾10%的折讓，相信極具市場競爭力，同時亦反映發展商的開價策略，在面對市場一眾新盤的競爭下，除了鬥搶焦點外，還需力吸市場各路客源。



新盤市場氣氛持續旺熱，日前推售的新盤分別透過招標或開價形式推出，並取得不俗的反應，部分更錄得紅盤高開的實況，充分顯示樓市已逐步復甦，激發起各大發展商的推盤動力，昨日正式推出的紅磡大型新盤，首批推出110伙，平均每呎開價約1.8萬，最低入場價約638萬，由於首批開價較同區新盤的售價低逾10%以上，絕對有能力搶吸市場各路客源，加上近期新盤銷售頻頻報捷，只要推出的單位售價貼市，基本上都可獲市場用家及投資者承接。



事實上，近期推售的新盤都有不俗的銷情，尤其新盤低開或貼市都極具吸引力，昨日正式開價的紅磡大型新盤，亦是近期罕有較大型推出的新盤，位處市區地段，而且毗鄰港鐵站，相信有能力吸引用家及投資者進場，加上區內租務需求穩定，投資客比例將會增加，在新盤的互相競爭下，預期發展商將採取搶焦點之同時，亦需搶奪各路客源。



張日強