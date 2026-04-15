Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 新盤低開鬥搶焦點力爭客源 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

整體樓市氣氛持續向好，新盤及二手樓市場更有不俗表現，發展商亦順應市況加快推盤步伐，多個新盤就如雨後春筍般紛紛湧出來，其中紅磡大型新盤更以每呎1.8萬推出搶攻，最低入場價約638萬，由於首批推出單位售價明顯有逾10%的折讓，相信極具市場競爭力，同時亦反映發展商的開價策略，在面對市場一眾新盤的競爭下，除了鬥搶焦點外，還需力吸市場各路客源。

　　新盤市場氣氛持續旺熱，日前推售的新盤分別透過招標或開價形式推出，並取得不俗的反應，部分更錄得紅盤高開的實況，充分顯示樓市已逐步復甦，激發起各大發展商的推盤動力，昨日正式推出的紅磡大型新盤，首批推出110伙，平均每呎開價約1.8萬，最低入場價約638萬，由於首批開價較同區新盤的售價低逾10%以上，絕對有能力搶吸市場各路客源，加上近期新盤銷售頻頻報捷，只要推出的單位售價貼市，基本上都可獲市場用家及投資者承接。

　　事實上，近期推售的新盤都有不俗的銷情，尤其新盤低開或貼市都極具吸引力，昨日正式開價的紅磡大型新盤，亦是近期罕有較大型推出的新盤，位處市區地段，而且毗鄰港鐵站，相信有能力吸引用家及投資者進場，加上區內租務需求穩定，投資客比例將會增加，在新盤的互相競爭下，預期發展商將採取搶焦點之同時，亦需搶奪各路客源。

張日強

最Hit
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
18小時前
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
01:40
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
社會
18小時前
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
京都11歲男童「人間蒸發」證實死亡 無明顯傷勢死因不詳【附疑點分析】
京都11歲男童「人間蒸發」證實死亡 無明顯傷勢疑點重重
即時國際
10小時前
港漂公開低成本香港生活：「有豐儉由人的自由」！房租+交通+生活費月花四位數 每日飯錢只需咁多？
港漂公開低成本香港生活！房租+交通+生活費每月僅花呢個數 網民同感：豐儉由人
生活百科
12小時前
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
2026-04-13 18:28 HKT
全紅嬋將缺席下月的游泳世界盃決賽。圖為她去年參加第十五屆全國運動會情況。中新社
全紅嬋缺席跳水世界盃決賽 內媒：非主動棄賽
即時中國
13小時前
曾志偉73歲生日派對移師深圳 逾百藝人雲集賀壽場面墟冚 譚詠麟、苗僑偉北上列陣撐場
曾志偉73歲生日派對移師深圳 逾百藝人雲集賀壽場面墟冚 譚詠麟、苗僑偉北上列陣撐場
影視圈
13小時前
台灣29歲醉娃車廂喊「要陪睡」 非禮「的哥」下體被揭為慣犯
台灣29歲醉娃車廂喊「要陪睡」 非禮「的哥」下體被揭為慣犯
兩岸熱話
14小時前
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
生活百科
2026-04-13 19:15 HKT
更多文章
張日強 - 老牌藍籌屋苑連錄止賺離場 | 樓聲隨筆
新盤市場氣氛持續旺熱，由於開價貼市或稍低於市價推出，隨即引領各路客源走出來，除了新盤或貨尾取得理想銷情外，就連二手樓市場亦有不俗的表現，當中更以老牌藍籌屋苑太古城表現最標青，該屋苑於日前罕見於單日內連環錄得3宗成交，其中有長情業主持貨21年後沽貨止賺離場並獲厚利，反映新盤市場向好，同時亦帶動二手樓的睇樓及成交量，更有新盤向隅客回流二手市場。 　　整體樓市氣氛向好，新盤及貨尾表現理想，同時亦帶
2026-04-14 02:00 HKT
樓聲隨筆