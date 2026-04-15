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大行晨報 - 美元兌加元短線料續向下｜大行晨報

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產經 專欄
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　　美元周初小幅走高後出現回挫，儘管美軍宣布封鎖阿曼灣及阿拉伯海，但在美伊談判破裂後，雙方接觸仍在繼續，據悉下一輪談判或於16日在伊斯蘭馬巴德舉行。美國總統特朗普周一宣布，美軍正式啟動對駛離伊朗港口船隻的封鎖行動，中央司令部發布航海通告，強調封鎖將「一視同仁」針對進出波斯灣和阿曼灣伊朗港口的各國船隻，同時明確不會干擾中立船隻過境霍爾木茲海峽。另外，油價亦見顯著回吐，市場聚焦原油價格走勢以判斷通脹及美聯儲政策。目前市場預計美聯儲年底前降息概率約29%，低於一個月前的40%。美軍表示將封鎖駛離伊朗港口的船隻，伊朗威脅報復海灣鄰國。與此同時，以色列繼續對黎巴嫩南部真主黨控制區發動攻擊，進一步攪動地區局勢。

　　美元兌瑞郎3月底在0.8044觸高，而上一次頂部在1月15日的0.8042，至上周見較明顯回落，同時亦帶動RSI及隨機指數掉頭回落，示意美元呈回調壓力。隨着短期上升趨向線及25天平均線亦剛在本周初跌破，這將更為明確美元的回跌走勢，之後看至100天平均線0.7880及0.7740，下一級看至0.7670；至於今年一直穩守着的0.76關口則仍是關鍵，阻力位繼續留意0.8000/0.8050，較大阻力參考0.8090及0.8130，下一級料為0.82水準。

　　美元兌加元自上月底以來多番探試1.3950/1.40關口，但在未有明確破位下，近日呈逐步回落，以至RSI及隨機指數均見自超買區域回落，5天平均線下破10天平均線形成利淡交叉，預示匯價短線有繼續下跌的傾向。較近支持先留意100天平均線1.3750。倘若以近月以來的累計漲幅計算，38.2%的回調水平為1.38,50%及61.8%的調整幅度則會擴展至1.3745及1.37,78.6%則會至1.3620水平。關鍵支撐指向1.35。阻力位先會回看1.39水準，關鍵仍會是1.3950/1.40，其後阻力估計為1.4140以至1.42水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

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