大行晨報 - 黃金短線暫宜觀望｜大行晨報

在剛剛過去的周末，美伊兩國在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行協商會議。不過，首輪會談仍以失敗告終。美國總統特朗普於周日（12日）宣稱，美國將開始對所有進出伊朗港口和霍爾木茲海峽的海上交通實施封鎖。在美軍開始對進出海峽船隻進行阻截後，特朗普隨後在社媒發文說，如果伊朗的「快速攻擊艇」靠近美軍的封鎖區，它們將立即被消滅。伊朗方面警告，任何軍事船隻試圖靠近霍爾木茲海峽的行為，都會被伊方視作違反停火協議，顯示霍爾木茲海峽發生武裝衝突的風險上升。據央視新聞援引巴基斯坦外交消息人士稱，美伊雙方同意繼續談判，但在下一輪談判的議程、目標、形式和地點方面仍存在分歧。



美國通脹現抬頭跡象



不過，金價卻處於橫行走勢。內地人民銀行早前公布的數據顯示，人行連續17個月增持黃金，3月黃金儲備為7438萬盎司，按月增加16萬盎司。金價在3月底急挫後曾出現短暫反彈，但仍未能有效突破關鍵阻力位每盎司4920美元，顯示黃金上升動能未足，市場仍靜待美伊第二次和談消息，因此黃金現階後仍以橫行觀望為主。



另外，美國通脹率亦有反彈趨勢，最新公布的消費者物價指數（CPI）3月按月升幅創近4年來最大，按年升幅亦由前值2.4%飆至3.3%，創近2年最高，市場對美國今年下半年減息預期降溫，金價仍在每盎司4650至4842美元區間內徘徊。若未來美伊雙方能夠恢復並重新啟動磋商，市場風險偏好可能相對改善，金價或將嘗試回測下方支持；但若局勢出現進一步升級，市場會憂慮原油供應問題再令到全球通脹抬頭，則金價上升空間恐受抑制，筆者短線仍維持對黃金短線偏向觀望的策略，等待更明確的方向性訊號。



光大證券國際產品開發及零售研究部