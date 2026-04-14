鄧聲興 - 極兔速遞目標價12.2元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

極兔速遞（1519）公布2026年第一季度業績，期內總包裹量達83.26億件，按年增長26.2%，日均包裹量9250萬件，海外市場佔比更提升至35.1%，充分體現集團全球擴張能力。東南亞市場延續強勁勢頭，包裹量達27.68億件，飆79.9%，受惠於電商平台深度合作及齋月購物節帶動，加上運力投入增加，效率持續優化。中國市場方面，集團透過精細化管理，包裹量達54.04億件，增長8.4%，增速貼近行業平均水準，呈現回穩向好。其他市場（包括拉美等）表現最突出，包裹量達1.54億件，按年大增100.5%，受惠於與TikTok、Temu、SHEIN等跨境電商平台緊密合作，並新增400個網點及5個轉運中心，增長潛力巨大。中等收入國家電商滲透率提升空間廣闊，東南亞及拉美市場快遞需求有望維持20%複合增長，極兔作為區內龍頭，憑藉本土與國際結合的生態優勢，加上文化驅動長期主義，中短期比較優勢明顯。目標價12.2元，止蝕價9.5元。筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。



香港股票分析師

協會主席

筆者為證監會持牌人

鄧聲興