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大行晨報 - 離岸人幣次季或上望6.77｜大行晨報

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2小時前
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產經 專欄
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　　美國去年第四季年化國內生產總值（GDP）終值增長0.5%，較預期及前值數據略低。另外，美國2月個人消費支出（PCE）物價指數按年上升2.8%，核心PCE則按年上升3%，兩者均符合市場預期。上星期，美國總統特朗普發表講話稱將暫停對伊朗的打擊為期兩周，市場憧憬美伊戰事或將有好消息，原油期貨和美匯指數上周三盤中一度下跌。美匯指數一度逼近98.5水平，創下一個月來的新低。

　　不過，於上周末在巴基斯坦舉行的美伊雙方談判暫時未能達成共識，兩國亦就霍爾木茲海峽主權的看法造成分歧。對於這條承載全球約五分一能源運輸的要道，商業通航仍幾近停擺。而據外媒報道，特朗普隨即宣布美軍將全面封鎖霍爾木茲海峽，並警告稱如果伊朗進行抵抗，美國將予以報復。伊朗政府表示，任何軍艦試圖接近該海峽都將被視為違反停火協議。

或發揮獨特「避險功能」

　　美匯指數本周一早上跳漲高開，正於99水平上落整固，多隻外幣走勢則個別發展。筆者建議投資者現時宜觀望美伊戰事對外匯市場影響，其中離岸人民幣走勢強勁，現階段在6.83水平徘徊，即使美元指數再度回升至99水平，離岸人民幣仍然企穩，明顯見資金支持。離岸人民幣作為我們今年看好的貨幣之一，自年初以來升幅超出2%，表現僅次於澳元。中東地緣政治動盪之下，人民幣或可發揮其獨特的「避險功能」，我們認為美元兌離岸人民幣短線若能突破6.8水平，不排除有機會測試6.77水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部
 

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