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伍一山 - 恒指升抵阻力好淡爭持 | 有錢圖

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伍一山
7小時前
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產經 專欄
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大市上周五回升，恒指高開139點至25891點，早段攀至全日高位26073點，升321點，其後升幅逐步收窄，尾市見全日低位25843點，升91點，收市報25893點，升141點，日線陰陽燭呈十字星，好淡於50天線（26131）阻力爭持待變。

　　以周線圖分析，恒指上周低位25653點，高位26073點，一周累升777點或3.09%。周線技術指標改善，MACD牛熊，熊差收窄；慢隨機指數發出買入訊號；9RSI升抵中軸報50.50。

　　恒指1月升抵大型橫行區（25000至27500）頂部後掉頭回落，形成下降通道，上月下旬跌破橫行區，但前周以「破腳穿頭」大陽燭重返區間底部之上，上周以裂口升破下降通道，走勢出現轉機。美中不足是陰陽燭只是陀螺，反映升至10周線（25863）和20周線（26080）阻力後好淡都有所保留。恒指後市若能升破26300點關口，有望再試27500點水平。上周三的上升裂口（25254至25668）是短線重要支持之一，不宜全數回補。

中芯升破下降通道

　　國企指數上周五升43點收報8655點，一周累升198點，周線圖技術指標改善，MACD雙熊，熊差收窄，9周RSI反彈至42.24。國指上周升抵前橫行區底部約8700點受阻，本周如能升破即有望回穩。

　　中芯國際（981）上周五升4.58%收報58.25元，據報本月下旬發布的DeepSeek V4大模型，首次實現與華為升騰等國產晶片深度適配，標誌着中國AI產業在「去CUDA化」道路上邁出關鍵一步。走勢上，其股價去年10月上旬急升至93.5元大超買，即日以大陰燭倒跌形成「塔形頂」，半年來反覆下挫，形成平行下降通道，上月下旬跌至通道底後回升，先後升破10天線和20天線阻力，MACD熊牛，牛差擴大有望進一步反彈。現水平可收集，目標價70元，跌破56元止蝕。

伍一山

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2026-03-30 02:00 HKT
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