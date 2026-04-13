Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 新盤打鐵趁熱群起搶攻 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
7小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

整體樓市氣氛向好，新盤及二手樓市場表現不俗，除用家客源外，投資客的動力依然未有減退。由於新盤低開引領大批用家及投資客走出來，除新盤及貨尾受到熱捧外，二手樓市場同樣受帶動，睇樓及成交量都有明顯升溫，發展商見市況回穩，紛紛打鐵趁熱乘勢推盤應市，多個新盤更採取快打慢策略率先開價，而且更因應市場競爭，大多採取貼市價或低價搶攻，部分新盤則迅速上載樓書，預料本周將有新盤陸續開價以便搶市場焦點。
新盤連環開價搶焦點

　　樓市氣氛好轉，日前新盤連環推售並以貼市價推出，隨即引領各路客源湧出來，除用家外，投資客的動力依然旺盛，以致連番開售都紛紛報捷，市場買家除追捧新盤及貨尾外，更有不少向隅客亦回流二手樓市場，以致二手樓的睇樓及成交量都有所回升，發展商見市況持續升溫，為避免客源流走，隨即採取快打慢策略，搶先開價更成為市場主流，上周已有2個新盤率先開價，並且採取貼市或低開策略，其中啟德新盤每呎開價2.3萬，入場價約560萬，明顯採用貼市價搶攻。至於大圍新盤，每呎開價約2.1萬，入場價約745萬，開價更較市價稍低，由於上述2盤開價極具吸引力，預期可引領各路客源。

　　此外，除新盤連環開價外，亦有新盤搶先上載樓書，並部署本周內正式開價，由於市況仍然保持旺勢，尤其新盤睇樓及成交量都有不俗表現，部分新盤更開放現樓，隨即引領大批客源前往參觀。由於市場反應理想，發展商亦加快推盤步伐，預料本周內將陸續有新盤乘勢出擊，預期月內新盤步步進擊，勢必掀起連場激戰。

　　事實上，整體樓市氣氛向好，上月樓市表現相對凌厲，多個新盤開售都取得紅盤高開的實況，發展商見市況升溫，隨即採取打鐵趁熱的策略，上周搶先鬥快開價，由於開價貼市或稍低於市價，相信可引領大批用家及投資者湧出來，預期本周將陸續有新盤正式開價，更有部分新盤改變策略加快推盤，實行以快打慢搶市場焦點，以便力吸市場各路客源。

張日強

最Hit
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
18小時前
路透社
伊朗局勢｜美中央司令部：4月13日起封鎖所有進出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即時國際
4小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」 網民驚呼「似冇着」 21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
15小時前
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
社會
12小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉｜百萬倉
投資理財
3小時前
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
即時國際
3小時前
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
影視圈
17小時前
前TVB「金牌綠葉」鄭雷離世今午設靈  靈堂佈置簡約家屬拒受訪  曾演古天樂《神雕》裘千仞
00:48
前TVB「金牌綠葉」鄭雷離世今午設靈  靈堂佈置簡約家屬拒受訪  曾演古天樂《神雕》裘千仞
影視圈
13小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
16小時前
更多文章
張日強 - 大盤連環開價搶市場焦點 | 樓聲隨筆
近期新盤開售連環報捷，同時間亦帶動其他新盤貨尾及二手樓的成交量，發展商亦看好短期內市況仍會持續升溫，故紛紛加快推盤步伐，部分更率先開價搶佔市場焦點，以近日新盤連環開價策略了解，發展商採取審慎貼市開價策略，反映就算市況向好，新盤仍沒有採用進取開價策略，主要是因為市場競爭較多，採取低價及貼市開價將有力吸引各路客源，以便延續樓市的旺勢。 　　整體樓市氣氛向好，新盤及二手樓市場表現不俗，尤其近日推售
2026-04-10 02:00 HKT
樓聲隨筆