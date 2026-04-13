張日強 - 新盤打鐵趁熱群起搶攻 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛向好，新盤及二手樓市場表現不俗，除用家客源外，投資客的動力依然未有減退。由於新盤低開引領大批用家及投資客走出來，除新盤及貨尾受到熱捧外，二手樓市場同樣受帶動，睇樓及成交量都有明顯升溫，發展商見市況回穩，紛紛打鐵趁熱乘勢推盤應市，多個新盤更採取快打慢策略率先開價，而且更因應市場競爭，大多採取貼市價或低價搶攻，部分新盤則迅速上載樓書，預料本周將有新盤陸續開價以便搶市場焦點。

新盤連環開價搶焦點

樓市氣氛好轉，日前新盤連環推售並以貼市價推出，隨即引領各路客源湧出來，除用家外，投資客的動力依然旺盛，以致連番開售都紛紛報捷，市場買家除追捧新盤及貨尾外，更有不少向隅客亦回流二手樓市場，以致二手樓的睇樓及成交量都有所回升，發展商見市況持續升溫，為避免客源流走，隨即採取快打慢策略，搶先開價更成為市場主流，上周已有2個新盤率先開價，並且採取貼市或低開策略，其中啟德新盤每呎開價2.3萬，入場價約560萬，明顯採用貼市價搶攻。至於大圍新盤，每呎開價約2.1萬，入場價約745萬，開價更較市價稍低，由於上述2盤開價極具吸引力，預期可引領各路客源。



此外，除新盤連環開價外，亦有新盤搶先上載樓書，並部署本周內正式開價，由於市況仍然保持旺勢，尤其新盤睇樓及成交量都有不俗表現，部分新盤更開放現樓，隨即引領大批客源前往參觀。由於市場反應理想，發展商亦加快推盤步伐，預料本周內將陸續有新盤乘勢出擊，預期月內新盤步步進擊，勢必掀起連場激戰。



事實上，整體樓市氣氛向好，上月樓市表現相對凌厲，多個新盤開售都取得紅盤高開的實況，發展商見市況升溫，隨即採取打鐵趁熱的策略，上周搶先鬥快開價，由於開價貼市或稍低於市價，相信可引領大批用家及投資者湧出來，預期本周將陸續有新盤正式開價，更有部分新盤改變策略加快推盤，實行以快打慢搶市場焦點，以便力吸市場各路客源。



張日強