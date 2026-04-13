劉偉利 - 從溫室保護到責任托舉 | 巨B講投資

在財富傳承的浪潮中，家族辦公室正成為家族永續的核心角色。它不僅負責資產配置、稅務規劃與風險管理，更扮演導師與協調者，協助家族將龐大財富有秩序、有價值地交付下一代。透過量身設計的教育計劃、明確的治理架構與實務參與機會，家族辦公室能在安全框架中「托舉」年輕繼承人，讓他們從被動受益者逐步轉型為有擔當的守護者與決策者。



富家子弟多在優渥環境中成長，享有頂尖教育、國際視野與廣泛人脈，起點明顯高於一般人；然而，溫室效應帶來的隱憂亦不容忽視：缺乏逆境磨練，易養成依賴心態，面對重大決策時可能欠缺風險意識與韌性。研究指出，全球近七成家族財富在第二代流失，九成於第三代消逝，「富不過三代」的註腳，正提醒我們僅靠資產本身不足以保障長期傳承。



人生周期有限，下一代若僅靠個人經驗累積來應對市場波動、地緣衝突與數位轉型等複雜挑戰，代價高昂且風險巨大。此時，家族辦公室匯聚的跨領域專業便顯關鍵性：投資專家、法律與稅務顧問、教育導師、心理與溝通顧問等，共同組成支持網絡。他們不只是知識傳授者，還設計情境模擬、實習專案與導師制度，讓年輕成員在可控的壓力情境中接受測試、累積實務能力與判斷力。



具體做法包括制訂家族憲章與成立家族議會，讓年輕成員早期參與決策流程；設立教育基金，資助跨國歷練或與企業實務結合的專案，以培養領導力、危機處理能力與家族價值認同。歷史案例如洛克斐勒家族，長期以專業家辦並行外部專才的運作模式，成功將影響力延續多代。台灣亦有越來越多家族企業從嵌入式管理轉向專業化家族辦公室，以避免情感偏差與治理空白。



當然，家族辦公室並非萬靈藥。若過度包辦、過度保護，反而剝奪下一代的歷練機會與承擔責任的空間，造成技能缺口與心理依賴。關鍵在於平衡：用專業去托舉而非取代；在必要時提供後盾，在恰當時刻鼓勵面對風雨。唯有在安全但具挑戰性的環境中磨練，年輕一代才能內化責任感、培養長期視野，真正成為家族資產與價值的守護者。



總而言之，家族辦公室是連結過去與未來的智慧橋樑。它看見溫室的利與弊，透過制度與教育補足經驗不足，讓下一代穩健成長。在快速變局的時代，建立完善的家族治理、教育與實務參與機制，不只是守護財富，更是確保家族影響力與價值持久傳承的戰略選擇。



Collis Capital合夥創始人

劉偉利

