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温傑 - 宏橋待36元分注部署｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
温傑
10小時前
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產經 專欄
內容

　　雖然中東戰爭暫似緩和，但不論事態如何發展，部分股份已有望受惠，例如中國宏橋（1378）。早前有消息指，中東最大鋁金屬生產商阿聯酋環球鋁業（EGA）位於阿布扎比的主要冶煉廠已被迫暫停運營，帶動期鋁交易價一度上升。根據筆者了解，相關廠房或需要至少一年時間才可完全重拾產能。除此項因素外，宏橋基本因素本身良好，去年業績只是受到多項非經常性成本及會計調整所影響，而非營運疲軟。中長線而言，鋁利潤率有望維持高企，配合產能溫和增加，都有利集團盈利表現。技術上，股價於40至41元水平形成三頂，若往後再次回落至36元附近水平，可分注部署。

　　筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

香港股票分析師協會理事
温傑
 

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