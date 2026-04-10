大行晨報 - 鎊匯維持區間上落｜大行晨報

美伊達成兩周停火協定及霍爾木茲海峽有望重開的利好消息提振，投資者情緒顯著改善，美元兌一籃子主要貨幣周三曾一度觸及一個月以來最低；停火有助於緩解通脹壓力，可能為美國聯儲局降息又重新打開大門。然而，美伊臨時停火生效的第一天，以軍對黎真主黨發動本輪衝突以來最大規模空襲，伊朗方面稱其違反停火協議，再次關閉了霍爾木茲海峽，並威脅準備對以色列軍事目標採取威懾行動。眼下當前局勢依然脆弱，這段期間尚存在很多不確定性，這或會限制美元的回調空間。美伊首輪會談將於11日在巴基斯坦舉行，但伊朗方面表示，伊方10項停戰條款裏的三項關鍵條款已遭違反，「談判基礎」被破壞。而以色列又是否能在黎巴嫩方面作出改變，都是影響美伊談判及和平進程的重要因素。投資者短期內可能仍會保持警惕，因為停火協議的持續性尚未得到充分驗證，衝突風險將依然存在。此外，要留意周五晚將公布美國消費者物價指數（CPI）。剛在周三公布的美聯儲3月會議記錄顯示，決策者因戰爭導致的石油衝擊上調了2026年通脹預期，並對加息持開放態度。



暫見1.32獲支撐



英鎊兌美元在上月中旬大升後則一度走軟，到近日低見1.32水準之下。英鎊兌美元在此前一周大致於1.32區間企穩。鑑於圖表見RSI及隨機指數正處中位區間橫行，估計英鎊兌美元仍將延續在區間溫和上落。下方支持位預計在1.32及1.3150，關鍵指向1.30關口以至1.28。阻力位則料為100天平均線1.3430及1.35，其後阻力預估在1.36以至1.3720水平。



美元兌加元自上月底以來多番探試1.3950/1.40關口，但在未有明確破位下，本周呈逐步回落，以至RSI及隨機指數均見自超買區域回落，5天平均線下破10天平均線形成利淡交叉，預示匯價短線有繼續下跌的傾向。較近支持先留意100天平均線1.3750。倘若以近月以來的累計漲幅計算，38.2%的回調水平為1.38，50%及61.8%的調整幅度則會擴展至1.3745及1.37，78.6%則會至1.3620水平。阻力位先會回看1.39水準，關鍵仍會是1.3950/1.40，其後阻力估計為1.4140以至1.42水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

