朱紅 - 小米重越10天線 追「27771」 | 窩輪熱炒特區

報道指小米（1810）內部預計今年手機業務銷量將下滑，計劃調整線下門店策略，將營收重心轉向大家電業務，門店從「業務型」轉向「經營型」。小米股價反彈，重越10天線曾高見32.76元。如看好小米可留意認購證「27771」，行使價43元，實際槓桿5倍，今年10月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



美團（3690）高管表示，用戶決策方式正在變化，餐飲行業將進入信任競爭時代，真實口碑成為長期資產，去年大眾點評上新增逾4.5億條真實評價。美團股價顯著造好，曾升逾1成高見89.9元。如看好美團可留意認購證「25630」，行使價98.93元，實際槓桿5倍，今年10月到期。如看淡美團可留意認沽證「27411」，行使價71.83元，實際槓桿4倍，今年12月到期。



恒指跟隨外圍股市造好，升近800點在25900點附近整固。如看好恒指可留意新上市牛證「54674」，收回價25150點，28年9月到期；或可留意新上市牛證「54679」，收回價24850點，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「67581」，收回價26450點，實際槓桿38倍，28年4月到期；或可留意熊證「68338」，收回價26608點，實際槓桿29倍，28年4月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅