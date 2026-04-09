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朱紅 - 小米重越10天線 追「27771」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
5小時前
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產經 專欄
內容

　　報道指小米（1810）內部預計今年手機業務銷量將下滑，計劃調整線下門店策略，將營收重心轉向大家電業務，門店從「業務型」轉向「經營型」。小米股價反彈，重越10天線曾高見32.76元。如看好小米可留意認購證「27771」，行使價43元，實際槓桿5倍，今年10月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。

　　美團（3690）高管表示，用戶決策方式正在變化，餐飲行業將進入信任競爭時代，真實口碑成為長期資產，去年大眾點評上新增逾4.5億條真實評價。美團股價顯著造好，曾升逾1成高見89.9元。如看好美團可留意認購證「25630」，行使價98.93元，實際槓桿5倍，今年10月到期。如看淡美團可留意認沽證「27411」，行使價71.83元，實際槓桿4倍，今年12月到期。

　　恒指跟隨外圍股市造好，升近800點在25900點附近整固。如看好恒指可留意新上市牛證「54674」，收回價25150點，28年9月到期；或可留意新上市牛證「54679」，收回價24850點，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「67581」，收回價26450點，實際槓桿38倍，28年4月到期；或可留意熊證「68338」，收回價26608點，實際槓桿29倍，28年4月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。

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筆者為證監會持牌人
朱紅

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2026-04-08 02:00 HKT
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