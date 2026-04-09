張日強 - 向隅客回流 貨尾盤最受惠 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛向好，新盤及二手樓市場表現理想，尤其新盤連番推售頻頻報捷，新盤開售同時間引領大批客源湧出來，部分未能購入心頭好的準買家，亦紛紛回流貨尾盤，甚至二手樓市場尋覓筍盤，以致不少貨尾盤都取得不俗銷情。由於部分新盤的造價已到達某個水位，不少準買家未能順利承接，顯示新盤推售的單位已測試出市場的承接水平，部分向隅客惟有轉投其他較低水位的貨尾盤。



近期新盤推售頻頻報捷，發展商推售的新盤都以市價或稍低於市價推出，隨即引領大批客源湧出來，當中包括用家及投資者，由於新盤推出的首批單位都有一定折讓，惟仍有部分單位的定價亦較進取，以便測試市場承接力，大部分的入票買家都希望抽得前排籌號，能有機會揀選貼市價的單位，故此往往吸引大批客源入票，至於未能揀選心頭好的準買家，一般都會留待下一輪推出的單位，或流向其他貨尾盤或二手樓市場，以致近日貨尾盤或二手樓市場都有不俗表現。



事實上，樓市氣氛好轉，新盤及二手樓市場表現向好，加上推出的新盤連番熱銷，引領大批用家及投資客湧出來，同時亦帶動起二手樓市場的效應，投資者去年購入的單位，一般持貨半年的樓盤已升幅逾10%至20%，短炒投資客見近日市況升溫，加上中東戰火遲遲未有停下來的跡象，隨即採取短炒策略，紛紛先行沽貨止賺離場。



張日強