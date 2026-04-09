大行晨報 - 油價短線不宜抄底｜大行晨報

今個星期初，美伊雙方宣布達成為期兩周短暫停火的協議。伊朗當局表示，霍爾木茲海峽安全通行兩周是可能的，美伊首輪會談將於周五在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行。而受停戰利好消息影響，標普500指數和納斯達克綜合指數從低位反彈，現貨金價亦飆至每盎司4800美元以上，美匯指數和油價同步下挫。早前油價急速上升，美國最新調查顯示，美國消費者對通脹升溫感到憂慮，消費者對於美國一年期通脹預期升至3.42%，較前值有所升溫，並創下一年來最大升幅。其中，美國消費者預計中東戰爭爆發將推高汽油和食品價格，未來一年汽油價格預計將上漲9.4%，較衝突爆發前上升5.3%，亦創下2022年3月以來最高水平。



另外，受停戰消息影響，紐約期油於周三盤中暴跌，於每桶109美元急挫至最低約每桶91.05美元，跌幅超出10%，執筆之時暫時於每桶95.72美元上落。從技術指標上看，紐約期油短暫跌穿上升三角底部每桶96.97美元，或顯示多頭動能已削弱，14天相對強弱指數（RSI）亦回落至50水平附近。筆者認為現階段不宜追入原油市場抄底，建議投資者待美伊談判結果後再評估入市狀況。



至於黃金市場方面，儘管現貨金價受美伊停戰消息短線拉升並出現技術性反彈，曾經重回我們早前提及的第一個支撐位約每盎司4842美元。黃金後市能否延續反彈走勢，就要看是否能企穩於每盎司4920美元之上，因此，現階段不建議投資者過度主動入市。



光大證券國際產品開發及零售研究部