陳樂怡 - 中創新航上望37元 | 開工前落盤
閱讀更多
內容
中創新航（3931）2025年度收入達444億元人民幣，按年增長60%；純利14.76億元人民幣，大增149.6%。各業務板塊均實現高速增長儲能業務表現尤為亮眼，全年出貨量大幅提升，海外裝機進一步擴張，已進入多間頭部開發商及電網公司供應商名錄。展望2026年，出貨指引樂觀，商用車與儲能雙輪驅動增長。2026財年預測市盈率僅約21倍，處於過去5年低位，並低於行業龍頭寧德時代（3750）。目標價37元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部
助理經理
筆者為證監會持牌人
陳樂怡
最Hit
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
2026-04-07 07:30 HKT
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
2026-04-07 09:00 HKT
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
15小時前
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
2026-04-07 09:44 HKT