陳樂怡 - 中創新航上望37元 | 開工前落盤

中創新航（3931）2025年度收入達444億元人民幣，按年增長60%；純利14.76億元人民幣，大增149.6%。各業務板塊均實現高速增長儲能業務表現尤為亮眼，全年出貨量大幅提升，海外裝機進一步擴張，已進入多間頭部開發商及電網公司供應商名錄。展望2026年，出貨指引樂觀，商用車與儲能雙輪驅動增長。2026財年預測市盈率僅約21倍，處於過去5年低位，並低於行業龍頭寧德時代（3750）。目標價37元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。



信達國際研究部

助理經理

筆者為證監會持牌人

陳樂怡