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張日強 - 群盤排隊列陣步步進擊 | 樓聲隨筆

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張日強
8小時前
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產經 專欄
內容

整體樓市氣氛旺熱，新盤及二手樓市場表現理想，發展商推售的新盤連番報捷，剛過去的復活節長假期，新盤睇樓及成交量都有不俗的表現，部分新盤更開放現樓，隨即引領大批客源前往參觀，由於市場反應理想，發展商亦加快推盤步伐，本周起將陸續有新盤乘勢出擊，加上剛於上月底連番熱銷的新盤，亦正部署加推應市，預期月內新盤步步進擊，勢必掀起連場激戰。

　　新盤市場氣氛好轉，上月多個新盤銷情理想，而且有2至3個新盤都錄得「一Q清袋」或近沽清的實況，成績令人鼓舞，新盤銷情連番報捷，尤以復活節長假期間，多個新盤的睇樓及成交量都有不俗的表現，單在過去5日長假期，新盤合共累沽逾300伙，成績相當不俗，畢竟不少港人離港外遊，惟新盤銷情仍有如此表現，加上現樓新盤頻頻錄得參觀人流，受惠市況明顯升溫，發展商亦趁勢加快推盤步伐，本周內將陸續有新盤推出招標及正式開價及開售，預料將會掀起一輪搶客戰。

　　事實上，復活節長假期新盤銷情不俗，合共沽逾百伙，與此同時，發展商亦加快推盤步伐，連日來大圍新盤開放現樓引領了大批客源湧出來，加上市場仍有其他新盤頻頻軟銷及推廣，本周內陸續將有新盤部署開價，尤其近日新盤銷情連番報捷，故發展商隨即採取快打慢策略加快推盤，以便捉緊樓市的旺勢。

張日強

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