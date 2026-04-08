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鄧聲興 - 中銀香港目標價48元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
8小時前
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產經 專欄
內容

　　中銀香港（2388）業績展現出強勁韌性，全年歸屬利潤達401億元，按年增長4.9%，股東回報率（ROE）穩守11.5%的優良水準，稅後淨利亦錄得5.3%的增長至412億元。值得留意的是，集團客戶總存款強勁增長7.9%，達到2.94萬億元，為業務擴張提供了雄厚基礎。派息方面更令人欣喜，全年每股股息（DPS）為2.125元，按年提升6.8%，每股末期息派1.255元，以56%的派息比率回饋股東，股息率超過5厘，對一眾追求穩定收益的投資者而言極具吸引力。從戰略布局來看，管理層的遠見清晰可見，除了在新造按揭、IPO收款及財富管理等傳統優勢領域繼續保持領先，更於今年初完成收購中銀國際私人銀行此項戰略性部署，直接強化高端財富管理板塊的競爭力。與此同時，集團的數字化平台效能顯著提升，帶動用戶活躍度及交易量穩步上揚，加上成本收入比進一步優化至23.6%，顯示其營運效率持續提升。

　　展望未來，集團在東南亞業務的增長潛力值得期待，加上人民幣業務能力及人工智慧技術應用的深化，配合董事會剛批准的2026至28年股東回報框架，明確實施派息率有序提升、股份回購等措施，充分體現管理層對股東利益的高度重視，這種多管齊下、積極回饋股東的明確策略，無疑將為中銀香港的估值重估注入強勁動力，值得長線持有。目標價48元，止蝕價39.5元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師協會主席
鄧聲興
 

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