大行晨報 - 受制趨向線阻力 歐羅下行壓力猶存｜大行晨報

據兩名美國官員稱，在總統特朗普要求伊朗重新開放霍爾木茲海峽的最後期限到來之前，美國對哈爾克島上的軍事目標發動了打擊。其中一名官員表示，此次打擊涉及島上50多個目標，且不包括石油基礎設施。特朗普已將美東時間周二晚設定為伊朗重新開放海峽的最後期限，否則伊朗將面臨能源基礎設施遭受毀滅性打擊的風險。不過，面臨又一個最後期限，匯市未有出現太大波動，市場或因屢次延期而變得麻木。



日本央行可能維持相對寬鬆的政策立場，從而擴大與美國之間的利差空間，這或在短期限制美元兌日圓的下跌空間。美國方面，受地緣衝突推升能源價格影響，市場對通脹再度抬頭的擔憂升溫，交易員已基本排除美聯儲年內降息的可能性，並開始押注年內存在加息空間。這一預期變化推動美元指數近月以來維持走高。不過，隨着美元兌日圓仍接近160區間，日本當局已明顯加強對匯率波動的關注。美元兌日圓上月底短暫突破160關口，但到上周已見小幅回落。若短期仍未見匯價向上出現明確破位，預料美元兌日圓仍傾向於再為回落。較近支持先看25天平均線158.60水平。黃金比率計算，38.2%的調整幅度為156.90，擴展至50%及61.8%則為156及155.10水平。至於較近阻力先會留意160及160.60，之後將看至161.50、162以至163.50水準。



歐羅兌美元上月能攻破下降趨向線及25天平均線，位置上則在1.1640附近止步，上周歐羅出現小幅回調，短期技術面尚為偏軟；當前重要支撐指向1.14關口，在去年7月歐羅已曾下探此關口，其時3日守穩後則見逐步走穩，而剛在3月中旬亦正好暫為守住此區；其後將會看至1.1340及1.12水準，更為關鍵將是1.10關口。較近阻力回看25天平均線則位於1.1560，倘若後市歐羅回破此區才可望緩止這一個多月的下跌態勢。延伸向上將看至1.1640及100天平均線1.1690，下一級料為1.18水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇