Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 受制趨向線阻力 歐羅下行壓力猶存｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
8小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　據兩名美國官員稱，在總統特朗普要求伊朗重新開放霍爾木茲海峽的最後期限到來之前，美國對哈爾克島上的軍事目標發動了打擊。其中一名官員表示，此次打擊涉及島上50多個目標，且不包括石油基礎設施。特朗普已將美東時間周二晚設定為伊朗重新開放海峽的最後期限，否則伊朗將面臨能源基礎設施遭受毀滅性打擊的風險。不過，面臨又一個最後期限，匯市未有出現太大波動，市場或因屢次延期而變得麻木。

　　日本央行可能維持相對寬鬆的政策立場，從而擴大與美國之間的利差空間，這或在短期限制美元兌日圓的下跌空間。美國方面，受地緣衝突推升能源價格影響，市場對通脹再度抬頭的擔憂升溫，交易員已基本排除美聯儲年內降息的可能性，並開始押注年內存在加息空間。這一預期變化推動美元指數近月以來維持走高。不過，隨着美元兌日圓仍接近160區間，日本當局已明顯加強對匯率波動的關注。美元兌日圓上月底短暫突破160關口，但到上周已見小幅回落。若短期仍未見匯價向上出現明確破位，預料美元兌日圓仍傾向於再為回落。較近支持先看25天平均線158.60水平。黃金比率計算，38.2%的調整幅度為156.90，擴展至50%及61.8%則為156及155.10水平。至於較近阻力先會留意160及160.60，之後將看至161.50、162以至163.50水準。

　　歐羅兌美元上月能攻破下降趨向線及25天平均線，位置上則在1.1640附近止步，上周歐羅出現小幅回調，短期技術面尚為偏軟；當前重要支撐指向1.14關口，在去年7月歐羅已曾下探此關口，其時3日守穩後則見逐步走穩，而剛在3月中旬亦正好暫為守住此區；其後將會看至1.1340及1.12水準，更為關鍵將是1.10關口。較近阻力回看25天平均線則位於1.1560，倘若後市歐羅回破此區才可望緩止這一個多月的下跌態勢。延伸向上將看至1.1640及100天平均線1.1690，下一級料為1.18水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

最Hit
01:16
伊朗局勢｜特朗普宣布與伊朗停火兩星期 伊方：霍峽未來兩周可安全通航︱持續更新
即時國際
2小時前
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
即時中國
2026-04-07 07:30 HKT
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
2026-04-07 09:00 HKT
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
大棋盤｜星島獨家：入境處長郭俊峯「再坐一會」 任期擬看齊本屆政府
大棋盤︱星島獨家：入境處長郭俊峯「再坐一會」 任期擬看齊本屆政府
政情
3小時前
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
馬圈快訊
15小時前
伊朗局勢｜伊朗十點談判方案曝光　外長：霍峽未來兩周可安全通航
即時國際
2小時前
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
18小時前
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-07 09:44 HKT
特朗普急奪伊朗石油為制衡中國 分析：加強與習近平談判籌碼 港股今早復市勢掀波動
特朗普急奪伊朗石油為制衡中國 分析：加強與習近平談判籌碼 港股今早復市勢掀波動
宏觀經濟
3小時前
更多文章
大行晨報 - 美元短線或延續升勢｜大行晨報
　　美國供應管理協會（ISM）數據顯示，伊朗戰爭推動製造業投入成本大幅飆升，3月製造業指數為52.7，高於市場預期和前值，擴張速度創2022年以來最快。美國聯儲局理事巴爾稱，美伊戰爭對經濟和通脹仍然構成風險。 　　另外，美國ADP報告顯示，3月份私營部門新增就業職位超市場預期。ADP公布，美國3月私人企業職位增加6.2萬個，遠高於市場預期的增加4萬個，前值亦修訂為增加6.6萬個。復活節假期前
8小時前
大行晨報
大行晨報 - 現貨金價4850美元為關鍵｜大行晨報
　　特朗普本周暗示美伊戰爭將會完結，並稱無論是否與德黑蘭達成協議，美國都將會在兩到三周內結束戰爭，其他國家應自行解決霍爾木茲海峽通行問題。市場預期伊朗戰爭可能緩和，加上美國最新職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，2月職位空缺有所回落，招聘率跌至近六年最低，可見美國勞動力需求已經降溫。受此影響，美匯指數高位回落，本周二盤中一度高見100.643，執筆之時正於99.52水平徘徊。 　　另
2026-04-02 02:00 HKT
大行晨報