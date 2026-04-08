大行晨報 - 美元短線或延續升勢｜大行晨報

美國供應管理協會（ISM）數據顯示，伊朗戰爭推動製造業投入成本大幅飆升，3月製造業指數為52.7，高於市場預期和前值，擴張速度創2022年以來最快。美國聯儲局理事巴爾稱，美伊戰爭對經濟和通脹仍然構成風險。



另外，美國ADP報告顯示，3月份私營部門新增就業職位超市場預期。ADP公布，美國3月私人企業職位增加6.2萬個，遠高於市場預期的增加4萬個，前值亦修訂為增加6.6萬個。復活節假期前，美國總統特朗普曾就伊朗問題發表講話，表示美軍已接近完成對伊朗的打擊目標，但未來幾個星期內仍將繼續對伊朗發動打擊。消息刺激美元兌主要貨幣走高，扭轉早前連續兩日的下跌趨勢。



美國聯儲局3月議息會議時，以11比1的投票結果宣布將聯邦基金利率維持在3.5至3.75厘不變。議息聲明預計2026年全年通脹將會升溫，失業率將保持穩定。聯儲局將今年經濟增長預測上調至2.4%，高於去年底預測的2.3%，今年通脹預期則由2.4%上調至2.7%，不過預計2027年回落至2.2%，2028年進一步降至2%的目標。失業率估計維持於4.4%。彭博利率期貨顯示，市場預計聯儲局今個月議息會議將繼續按兵不動。



自3月初以來，受美伊戰爭影響，美匯指數一度高見100.54，隨後小幅回落至最低98.88，但仍然企穩於250天及50天線上方。筆者曾於3月31日在本專欄提醒投資者，美匯指數短線不排除再度測試今年高位約100.5水平，美匯指數上周符合我們預期回升至100.5水平以上，並高見100.643，再次創下今年以來新高。執筆之時，美匯指數小幅正於100水平上方整固，多項技術指標顯示美元未見超買。在美伊戰事風險持續下，美匯短線或有機會上試101.3水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部