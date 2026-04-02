朱紅 - 騰訊續反彈 留意「27221」 | 窩輪熱炒特區

報道引述騰訊（700）高層指出，今年騰訊雲增長將主要來自AI、出海與國產化三大核心引擎，並相信未來中國雲服務可憑借產品實力與性價比在海外市場實現快速增長。騰訊股價造好，反彈重上10天線在496元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證「27221」，行使價664.38元，今年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證「27140」，行使價408.68元，今年10月到期，實際槓桿6倍。



RatingDog/標普聯合公布3月中國製造業採購經理人指數（PMI）錄50.8，連續第四個月保持在50之上，但較2月有所回落並低於預期。恒指反彈逾500點，重越兩萬五關口，在25300點附近整固。如投資者看好恒指，可以留意恒指牛證「69160」，收回價24750點，2028年9月到期，實際槓桿38倍。相反，如看淡恒指，可留意恒指熊證「60639」，收回價25840點，2028年4月到期，實際槓桿41倍。



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朱紅