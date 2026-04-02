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朱紅 - 騰訊續反彈 留意「27221」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
2026-04-02 02:00 HKT
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產經 專欄
內容

　　報道引述騰訊（700）高層指出，今年騰訊雲增長將主要來自AI、出海與國產化三大核心引擎，並相信未來中國雲服務可憑借產品實力與性價比在海外市場實現快速增長。騰訊股價造好，反彈重上10天線在496元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證「27221」，行使價664.38元，今年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證「27140」，行使價408.68元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

　　RatingDog/標普聯合公布3月中國製造業採購經理人指數（PMI）錄50.8，連續第四個月保持在50之上，但較2月有所回落並低於預期。恒指反彈逾500點，重越兩萬五關口，在25300點附近整固。如投資者看好恒指，可以留意恒指牛證「69160」，收回價24750點，2028年9月到期，實際槓桿38倍。相反，如看淡恒指，可留意恒指熊證「60639」，收回價25840點，2028年4月到期，實際槓桿41倍。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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