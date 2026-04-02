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張日強 - 新盤火熱群起齊搶焦點 | 樓聲隨筆

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張日強
2026-04-02 02:00 HKT
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產經 專欄
內容

新盤市場氣氛急速升溫，上月多個新盤銷情理想，部分更錄得「一Q清袋」的實況，成績令人鼓舞。新盤銷情連番報捷，刺激到其他發展商採取快打慢策略，市場上已有3至4個新盤於近日紛紛軟銷及推廣，部署於月內出擊，受到市場多個新盤賣個滿堂紅所刺激，發展商群起推盤的動力明顯大為提高，並且有望延續樓市旺勢的局面。

　　整體樓市氣氛好轉，新盤市場表現火熱，近日開售的新盤銷情理想，部分新盤更取得紅盤高開的場面，令到發展商有更大的動力推盤應市。除了剛剛銷情報捷的將軍澳新盤外，市場上最少有3至4個新盤正在軟銷及推廣，當中包括位處紅磡、荃灣、啟德及大圍新盤等排隊出擊，相信可於本月內乘旺勢出擊，雖然市況好轉對後市有一定的帶動作用，惟始終市場新盤盤源充裕，預料新盤未必採取進取開價策略，加上競爭明顯，反而有機會採取貼市及低開策略搶攻，以便吸引市場各路客源。

　　事實上，近日新盤銷情向好，就算外圍戰火持續，暫時仍未對本港樓市造成影響。各大發展商見市況持續，故紛紛為旗下新盤軟銷及推廣，部分於月內群起出擊，目前市場上最少已有3至4個新盤部署推出，尤其近日將軍澳大盤引領出來的用家及投資者，短期內都會四處尋覓可具投資的新盤，預期新一輪搶客戰正式開打。

張日強

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