大行晨報 - 美元兌瑞郎未企穩0.80關口｜大行晨報

美國總統特朗普當地時間周二晚上表示，美國可以在兩到三周內結束對伊朗的軍事行動，且德黑蘭不必以達成協議作為衝突結束的先決條件。特朗普在白宮對記者表示他們很快就會撤軍，撤軍可能在兩周內，也許兩周，也許三周。白宮隨後宣布，特朗普將於周三晚間就伊朗問題向全國發表講話，提供重要最新情況。全球股市和債市跳漲，因市場臆測中東衝突可能緩和。另外，伊朗革命衛隊宣稱從周三開始對包括微軟、Google、蘋果、特斯拉和波音在內的18間美國公司發出新威脅，稱這些企業將成為目標。特朗普對此表示不擔心。



澳元兌美元此前多番在0.71區間遇阻，要留意一旦跌破近日區間底部，這將是出現大幅回吐的警號。再者，RSI及隨機指數已自超買區域回跌，預料澳元兌美元正醞釀着回吐壓力，當前會先留意0.6950，失守料見澳元跌勢加劇。黃金比率計算，38.2%及50%的回吐水準在0.6895及0.6805，擴展至61.8%及78.6%則為0.6715及0.6585。較重要支持指向0.65關口。至於阻力參考0.6880及25天平均線0.7030，較大阻力預估在0.7120及0.72，下個關鍵料為0.74。



美元兌瑞郎升上0.80關口，周二觸高至0.8044，為去年12月10日以來最高水準。可留意上一次頂部在1月15日的0.8042，故周二是剛觸碰附近水準後即出現回落，尾盤回跌至0.80關口之下，同時亦帶動RSI及隨機指數掉頭回落，示意美元呈回調壓力。支持位回看短期上升趨向線0.7910及25天平均線0.7860，倘若破位料更為明確其回跌走勢，之後看至0.7740及0.7670；至於今年一直穩守着的0.76關口則仍是關鍵。阻力位繼續留意0.8050，較大阻力參考0.8090及0.8130，下一級料為0.82水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

