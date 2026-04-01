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聞風至 - 蒙牛業績改善可看高一線 | 鮮股落鑊

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聞風至
4小時前
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產經 專欄
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蒙牛乳業（2319）去年業績大幅改善，全年純利按年增13.8倍，至15.45億元（人民幣，下同），每股盈利39.6分，末期息52分，按年多派2.16%。期內毛利率回升0.3個百分點，主要受惠原奶價格下降，品類結構提升。

　　對於2026年的展望，大行引述蒙牛管理層指，今年首要目標是追求收入和利潤增長，預計收入將錄得中單位數增長，並在成本控制及營運效率提升下，達到經營溢利率擴張的目標。

　　筆者對蒙牛的看法是，近年中國正發展成為咖啡消費大國，加上蜜雪集團（2097）等冰淇淋品牌興起，都為高端奶市場打開新的消費大門。據統計指，2025年，中國的咖啡豆總消耗量近40萬噸，已進入全球十大咖啡消費國，人均每年飲用大約11杯咖啡，雖然遠低於歐美水平，但換個角度看，上升潛力相關巨大，而且在年輕人市場的消費慣性已經出現。

　　筆者認為，集團剛公布的業績純利大幅改善，已說明其最壞情況已經開始過去，雖然目前其盈利能力尚未能完全支持667億元市值，主要支持點落在其奶業龍頭地位，但蒙牛近年在高端奶、低溫鮮奶及功能型乳品的布局逐步成熟，品牌力與渠道滲透率穩居龍頭位置，若蒙牛能在2026年成功交出持續增長的成績單，可望打開新的增長大門，確立其行業見底、毛利率回升、產品結構升級的三重利好。

聞風至

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2026-03-31 02:00 HKT
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