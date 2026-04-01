陳永陸 - 復星國際業績改善可吼 | 陸叔講股

復星國際（656）近年大力推行「瘦身健體、聚焦主業」戰略，回籠資金約750億元（人民幣，下同），戰略調整開始見成效。在2025年全年業績中，儘管集團因一次性大額非現金減值計提錄得歸母淨虧損約234億元，但此舉主要屬於審慎會計處理，並非經營基本面惡化。董事長郭廣昌在致股東信中明確表示，此次減值是「晴天修屋頂」，標誌公司正式進入全新發展階段，主動退出盈利能力較弱、價值未達標的資產，將資源聚焦於高增長的核心賽道。透過此次舉動，公司資產負債表將更為健康，為未來穩健發展奠定基礎。



事實上，復星國際去年業績見改善，總收入達1734億元，經調整產業運營利潤為40億元。四大核心子公司收入合計1282億元，佔集團總收入74%，顯示核心板塊貢獻穩定且集中。其中，復星醫藥歸母淨利潤約34億元，按年增長約22%。



資源聚焦高增長核心賽道



海外業務成為亮點。復星葡萄牙保險淨利潤達2.01億歐羅，按年增長15.8%。國內保險業務同樣表現強勁，復星保德信人壽淨利潤按年大幅增長逾492%，復星聯合健康保險則連續5年維持盈利。旅遊及文體板塊方面，Club Med業績再創歷史新高，營業額約181億元。海南礦業加速全球化布局，非洲馬里布谷尼鋰礦全年產出鋰精礦4.5萬噸；旗下洛克石油及新併購的阿曼油田項目，正積極推進涵蓋西非、中東及東南亞的「礦產+能源」產業網絡。2025年，復星國際已在全球超過40個國家和地區形成深度產業布局，海外收入達949億元，佔比提升至約55%（官方數據54.7%），「賺全球」已成為公司新常態。



集團持有現金及定期存款611億元，未提取銀行信貸額度達1446億元，總債務佔總資本比率為57%，現金儲備充裕。公司已宣布股份回購及增持計劃，並計劃於2026財政年度將派息率由20%提升至35%，顯示對股東回報的重視。復星國際定下財務目標：逐步恢復百億利潤規模，目標再回籠600億元資金，將總負債降至600億元以下，並力爭獲得投資級信用評級。自集團業績預告以來，股價持續反彈，相信市場已消化短期陣痛消息，開始關注其長遠發展，值得關注。



資深獨立股評人

陳永陸