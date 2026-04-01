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大行晨報 - 歐羅逼近年內低位｜大行晨報

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產經 專欄
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　　油價近期以來一直主導匯市走勢。美國總統特朗普表示與伊朗的談判取得重大進展，但如果未能達成結束戰爭的協議，將摧毀伊朗的能源基礎設施及哈爾克島。據報伊朗外交部稱，伊朗從未與美國直接談判。另外，有科威特的石油公司稱，科威特原油運輸船在杜拜港遭伊朗襲擊受損。另據歐洲官員消息，伊朗向胡塞武裝施壓，準備重啟針對紅海航運的襲擊。受中東衝突引發的油價衝擊影響，美匯指數連續第五天上漲。本周一盤中曾衝高至100.643，創去年5月以來新高，執筆之時暫時回落至100.4水平。

　　受美元近期反彈所致，佔美匯指數成分最多的歐羅兌美元則迎來回調，執筆之時再次回落至1.15水平以下徘徊。歐洲央行3月議息會議時，曾將三大利率維持不變。歐洲央行稱，中東地緣政治局勢帶來通脹上行的風險，同時經濟反彈乏力，歐洲央行將會按數據表現對利率作出決定。此外，歐洲央行將對2026年的通脹預期由早前預計的1.9%上調至2.6%，並預計2026年核心通脹為2.3%。歐洲央行行長拉加德表示，如果當前中東局勢引發的能源成本飆升，未來將引發更大面積通脹的話，歐洲央行不排除會迅速行動。不過，隨着波斯灣地區能源設施遭到大面積襲擊，迅速實現貨幣正常化的可能性亦正在降低。

　　彭博利率期貨顯示，交易員預計歐洲央行未來三次議息會議均有可能加息，當中4月會議加息0.25%的概率接近5成，5月會議加息0.25%的概率則高達8成，6月會議加息0.25%的概率亦有6成。短線來看，歐羅下行壓力較大，並逐漸逼近今年的低位，投資者不妨考慮於1.135至1.14水平低位吸納歐羅，以捕捉中長線回升機會。

光大證券國際產品開發及零售研究部

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　　歐羅兌美元周一承壓，受累於美以與伊朗戰爭持續可能拖累經濟增長的擔憂。美國總統特朗普威脅若伊朗不開放霍爾木茲海峽，將摧毀其能源設施。至於美元則受益於避險買盤及美國作為能源淨出口國的相對優勢，聯儲局主席鮑威爾稱將等待觀察戰爭對經濟和通脹的影響，而聯邦基金利率期貨交易員已撤回年內減息預期。隨着地緣衝突推升能源價格，市場對通脹再度抬頭的擔憂升溫，交易員已基本排除聯儲局年內減息的可能性，並開始押注年內存
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