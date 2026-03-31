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鄧聲興 - 贛鋒鋰業上望82元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
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鄧聲興
12小時前
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產經 專欄
內容

　　贛鋒鋰業（1772）近期走勢凌厲，本輪行情核心驅動力來自供需格局的實質性改善：碳酸鋰價格自低位企穩回升。供給端同時受外圍因素擾動，津巴布韋鋰精礦出口禁令持續發酵，對中國進口原料構成短期衝擊，進一步加劇現貨市場緊張情緒。更關鍵是，需求端迎來結構性爆發，受惠全球能源轉型加速、AI數據中心建設熱潮以及地緣政治推高能源價格，今年首兩個月國內儲能電芯產量按年激增逾8成。

　　在企業層面，贛鋒鋰業積極推進一體化布局，四川年產10萬噸磷酸二氫鋰項目投產在即，將進一步強化產業鏈協同；同時公司在固態電池領域持續深耕，與車企的合作深化為下一代電池技術搶佔先機，配合上游澳洲及阿根廷等礦山項目穩步擴產，資源自給率持續提升，成本優勢有望逐步顯現。策略上，鋰價中樞上移及儲能需求持續兌現將構成股價的核心支撐，惟短線急升後需留意技術性整固，後市可重點跟蹤公司在資源端產能釋放及固態電池產業化進展。目標價82元，止蝕價62元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興

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