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温傑 - 和電盈利能力提升 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

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温傑
12小時前
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產經 專欄
內容

　　和記電訊香港（215）早前公布去年業績，雖然錄得虧損，但主要受累澳門業務；香港業務溢利為約1800萬元。值得注意的是，集團已於今年1月以代價1.1億元完成出售3澳門全部權益，結束澳門市場營運業務。筆者認為，是次出售實有助集團進一步精簡營運架構，並於未來數年持續提升盈利能力。至於大家較重視的派息，末期息為5.21仙，連同中期股息每股2.28仙，全年股息為每股7.49仙，按年持平，股息率吸引。根據管理層所表示，隨着現金狀況加強及盈利能力提升，董事會將重新審視股息政策，預示中長線股息或有驚喜。筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

香港股票分析師
協會理事
温傑

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　　受到伊朗戰爭、聯儲局立場較預期鷹派，以及權重科技股業績表現不及預期所拖累，恒指持續下跌。後市要視中東問題及油價走勢而定，如果投資者希望把握大市調整，分注建立具潛力的組合，可留意華夏港美人工智能ETF（3140）。此ETF被視為恒生科指的升級版，聚焦AI相關股份，投資概念受資金青睞，中長線投資價值吸引。投資組合包括30隻港股及20隻美股，並限制兩者權重分別為62%及38%，持股例子包括阿里（99
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