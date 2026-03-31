温傑 - 和電盈利能力提升 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

和記電訊香港（215）早前公布去年業績，雖然錄得虧損，但主要受累澳門業務；香港業務溢利為約1800萬元。值得注意的是，集團已於今年1月以代價1.1億元完成出售3澳門全部權益，結束澳門市場營運業務。筆者認為，是次出售實有助集團進一步精簡營運架構，並於未來數年持續提升盈利能力。至於大家較重視的派息，末期息為5.21仙，連同中期股息每股2.28仙，全年股息為每股7.49仙，按年持平，股息率吸引。根據管理層所表示，隨着現金狀況加強及盈利能力提升，董事會將重新審視股息政策，預示中長線股息或有驚喜。筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。



香港股票分析師

協會理事

温傑