Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 華新建材績後走勢亮眼 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
12小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

大市跌穿兩萬五後走勢進一步轉弱，華新建材（6655）昨日卻逆市上揚，展現出業績後的明顯反彈力，走勢亮眼，值得重新審視。

　　華新建材主要從事水泥、混凝土、熟料及骨料等建築材料，本欄此前亦曾介紹該股，認為可望受惠中央扶持政策，而令股價在今年有較好表現。該集團在中東、西非及巴西市場更有產能布局，集團於2023年收購中東國家阿曼的水泥產能，阿曼正是位處伊朗對面的海灣國家，華新建材可望把握到伊朗受戰火侵襲後的重建商機。

　　據報道引述香港廠商會副會長吳國安分析指，伊朗的重建工作可能需時5年或以上，且資金需求將達千億元。正好內地企業是水泥、鋼材、電線相關產業領頭羊，絕對有能力提供大量性價比高的產品，滿足重建需求。

　　華新建材上周剛公布的業績也不差，去年全年純利升18.1%，至28.53億元（人民幣，下同）；每股收益1.37元，末期息派0.21元，全年派0.55元，按年多派近2成。

　　銀河證券報告曾指出，華新建材是國內華中區域水泥龍頭企業，也是國內水泥行業首批「走出去」的標桿企業，公司海外產能規模位居國內水泥企業前列，因此看好公司海外業務發展前景。

　　在市場情緒偏弱、資金避險情緒升溫的環境下，具備穩健業績、海外增長動能、政策支持及區域龍頭地位的企業，更易獲資金青睞。華新建材在大市疲弱時逆市走強，反映市場對其基本面與前景的認可。

聞風至

最Hit
施明離世享年74歲 兒子李泳漢遺憾未能送別媽媽：仲想同佢走埋落去
01:34
施明離世享年74歲 兒子李泳漢遺憾未能送別媽媽：仲想同佢走埋落去
影視圈
13小時前
的士4.1起須提供電子支付 司機唔收點算好？信用卡要畀手續費？ 一文睇清8大Q&amp;A
03:10
的士4.1起須提供電子支付 司機唔收點算好？信用卡要畀手續費？ 一文睇清8大Q&amp;A
社會
6小時前
大快活長者優惠強勢回歸！復活節長假一連十日 憑咭即享$6現金折扣
大快活長者優惠強勢回歸！復活節長假一連十日 憑咭即享$6現金折扣
飲食
22小時前
青馬大橋的士爆胎停慢線捱巴士撞 司機乘客不治 巴士車長涉危駕被捕
01:08
青馬大橋2死車禍｜的士爆胎停慢線捱巴士撞 司機乘客雙亡 巴士車長涉危駕被捕
突發
8小時前
資深大律師｜六人獲委任 委任典禮5.16舉行
社會
4小時前
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
生活百科
3小時前
東張西望｜30歲港女上交友APP遭騙財騙色 惹性病兼被呃7萬 佗前男友BB遭報復？
東張西望｜30歲港女上交友APP遭騙財騙色  惹性病兼被呃7萬  佗前男友BB遭報復？
影視圈
15小時前
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
郭藹明神秘家底大揭秘  《東周刊》獨家揭細妹超猛料  主理國際級會計師事務所拉頭馬
郭藹明神秘家底大揭秘  《東周刊》獨家揭細妹超猛料  主理國際級會計師事務所拉頭馬
即時娛樂
4小時前
85歲何守信夫婦搭巴士被捕獲近況曝光 退休多年生活低調曾戀汪明荃轟動一時
85歲何守信夫婦搭巴士被捕獲近況曝光 退休多年生活低調曾戀汪明荃轟動一時
影視圈
2026-03-30 14:00 HKT
更多文章
聞風至 - 潛在合作利好TCL電子 | 鮮股落鑊
港股上周五反覆造好，惜未能收復兩萬五關。恒生指數收報24951點，升95點。 　　TCL電子（1070）於收市後公布業績，除主業顯示業務表現值得一讚外，創新業務的光伏業務表現亦令人精神一振，集團近期更有望購入索尼（SONY）旗下家庭娛樂業務，或為集團注入強勁新動力，可謂一股三亮點，值得留神。 　　先從業績講起，TCL電子去年純利按年升41.8%，至24.95億元；每股盈利103.41仙
2026-03-30 02:00 HKT
鮮股落鑊