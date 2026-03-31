聞風至 - 華新建材績後走勢亮眼 | 鮮股落鑊

大市跌穿兩萬五後走勢進一步轉弱，華新建材（6655）昨日卻逆市上揚，展現出業績後的明顯反彈力，走勢亮眼，值得重新審視。



華新建材主要從事水泥、混凝土、熟料及骨料等建築材料，本欄此前亦曾介紹該股，認為可望受惠中央扶持政策，而令股價在今年有較好表現。該集團在中東、西非及巴西市場更有產能布局，集團於2023年收購中東國家阿曼的水泥產能，阿曼正是位處伊朗對面的海灣國家，華新建材可望把握到伊朗受戰火侵襲後的重建商機。



據報道引述香港廠商會副會長吳國安分析指，伊朗的重建工作可能需時5年或以上，且資金需求將達千億元。正好內地企業是水泥、鋼材、電線相關產業領頭羊，絕對有能力提供大量性價比高的產品，滿足重建需求。



華新建材上周剛公布的業績也不差，去年全年純利升18.1%，至28.53億元（人民幣，下同）；每股收益1.37元，末期息派0.21元，全年派0.55元，按年多派近2成。



銀河證券報告曾指出，華新建材是國內華中區域水泥龍頭企業，也是國內水泥行業首批「走出去」的標桿企業，公司海外產能規模位居國內水泥企業前列，因此看好公司海外業務發展前景。



在市場情緒偏弱、資金避險情緒升溫的環境下，具備穩健業績、海外增長動能、政策支持及區域龍頭地位的企業，更易獲資金青睞。華新建材在大市疲弱時逆市走強，反映市場對其基本面與前景的認可。



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