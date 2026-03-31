張日強 - 二手連錄短炒加價反價個案 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛好轉，加上新盤開售頻頻報捷，隨即帶動二手樓市氣氛，各區屋苑的睇樓及成交量都相對明顯活躍。此外，部分單位的造價亦錄得輕微上升，用家及投資者更紛紛乘勢搶貨。受惠市況升溫，業主再度「心雄」起來，二手樓市場連番錄得短炒、加價及反價等個案，反映市場氣氛急速升溫，樓市仍有能力延續下去。



近日新盤銷情理想，部分新盤先後賣個滿堂紅，帶動二手樓市急速升溫，過去的周六日，市場上多個屋苑的睇樓及成交量明顯好轉，不少業主見市況回勇便迅速「心雄」起來，由於購入後的單位已錄得一定升幅，故市場頻頻錄得短炒實況，一般獲利10%至15%不等，先行止賺離場再作下一輪部署。除錄得短炒獲利外，業主更將放售單位提高叫價，部分更錄得反價成交，包括大圍半新盤柏傲莊，最新錄2期6B座中層F室，面積464方呎，原叫價1080萬，其後反價20萬，以1100萬獲承接，每呎約2.3萬。將軍澳居屋英明苑亦錄得二手成交，單位面積約645方呎，業主見樓價持續上升，故加價30萬，獲買家追價承接，最終以598萬成交，呎價約9271元。



事實上，受惠新盤市場頻頻熱賣，隨即帶動二手樓急速升溫，市場上已出現短炒個案，大部分都是去年購入的新盤，受到樓價轉勢，故不少業主紛紛沽貨止賺離場，還有加價及反價等個案亦陸續浮現，反映市況向好短期難以逆轉。



張日強