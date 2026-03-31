大行晨報 - 避險需求持續 美元維持走高｜大行晨報

美元周一繼續走高，美伊衝突持續升級，霍爾木茲海峽被宣布關閉，能源市場緊張情緒急劇升溫，促使美元指數站上100關口。特朗普總統周末宣布與伊朗談判取得重大進展，稱伊朗已滿足美方提出的15項要求中的大部分，但白宮同時傳出籌劃多目標地面行動的消息，其中目標包括攻佔擁有關鍵石油基礎設施的哈爾克島，以及收繳德黑蘭方面約1000磅鈾原料。這都令市場仍然保持高度繃緊。



此外，市場對美國聯儲局從降息周期轉向對抗通脹的預期，亦支撐了美元走勢。FOMC多名官員公開表態，認為通脹風險已遠超勞動力市場降溫的擔憂。展望本周，經濟數據方面需重點關注美國JOLTS職位空缺、消費者信心、ADP就業資料、零售銷售、ISM製造業PMI、初請失業金人數，以及備受矚目的美國3月非農就業報告。



美元兌加元延續近一個多月以來的區間上落態勢，而至今逼近頂部1.3750水準附近後，若然未能出現破位，以至圖表見RSI處於超買區域，匯價或見又會再為走低。較近支持先看1.3650及1.35關口，下一級可望重探1月底低位1.3481，再而參考1.3410及100個月平均線1.3310。當前阻力估計為1.3760及1.38，下一級看至1.39，匯價上月早段曾在1.39水準附近連日遇阻；其後關鍵會指向1.40關口。



美元兌日圓上周五突破160關口。圖表見RSI及隨機指數處於超買區域，故若短期仍未見匯價向上出現明確破位，預料美元兌日圓仍傾向於再為回落。較近支持先看158及25天平均線157.65水平。黃金比率計算，38.2%的調整幅度為156.90，擴展至50%及61.8%則為156及155.10水平。至於較近阻力先會留意160及160.50，之後將看至161.50及162水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

