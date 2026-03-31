大行晨報 - 美元短線或再試年內高位｜大行晨報

全球經合組織（OECD）大幅上調對全球主要經濟體通脹預期，預計美國今年通貨膨脹可能達到4.2%。美聯儲理事庫克表示，伊朗戰爭推動通脹風險上升。副主席傑斐遜亦稱，能源價格上漲可能會推高經濟其他領域的成本。截至3月14日當周，美國持續申領失業救濟人數創近兩年最低紀錄，表明勞動力市場繼續企穩。



展望本周，環球市場仍有多項數據將公布，當中就有市場關注的美國3月非農就業數據，市場預計美國3月非農就業職位將由前值減少9.2萬個轉為增加5.1萬個，失業率維持在4.4%不變。若就業市場持續火熱的話，不排除令到市場加深對聯儲局持續按兵不動的預期；加上本周早些時間，也門胡塞武裝宣布加入打擊以色列的行動中，市場擔憂中東地區衝突再度升級，油價小幅走高。



美匯指數早前衝高至100.54後迎來一輪回調，不過仍企穩50天線及250天線上方，之後於98.88水平築底反彈。不過，儘管美國總統特朗普上周宣布將打擊伊朗的計劃再延後10天至4月6日，但上周五據報伊朗有核設施及鋼鐵廠受到攻擊，市場避險情緒再度升溫，美匯指數重返100水平大關之上。美國聯儲局3月議息會議時，宣布將聯邦基金利率區間維持在3.5%至3.75%不變，不過季度利率點陣圖顯示貨幣政策委員會（FOMC）官員們傾向於維持2026及2027年分別減息一次，幅度分別為0.25厘，但何時開始減息仍未知。聯儲局同時上調對今年經濟和通脹的增長預測，將今年經濟增長上調至2.4%，高於去年底預測的2.3%，今年通脹預期則由2.4%上調至2.7%。主席鮑威爾表示通脹控制進展不如聯儲局預期，內部已開始討論加息的可能性。



短線來看，美匯指數走勢料受市場對中東局勢的風險情緒所影響，執筆之時美匯指數正於100.3水平上落，若美伊局勢持續膠着，美匯指數短線不排除再度測試今年高位約100.5水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部

