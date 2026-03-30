伍一山 - 恒指50周線失守大勢向淡 | 有錢圖

大市上周五反彈，恒指低開88點至24768點，早段跌至全日低位24712點，下挫144點，午前漸復失地掉頭倒升，午後初段見全日高位25095點，升239點，其後升幅逐步收窄，收市報24951點，升95點，低開高收呈陽燭，全日成交稍增至2631億元。



以周線圖分析，恒指上周低位24203點，高位25390點，一周累挫325點，陰陽燭為上下影均較長的陀螺，反映好淡雙方均對後市十分猶豫。周線技術指標向淡，MACD牛熊，熊差持續擴大；慢隨機指數維持沽貨訊號；9周RSI跌至33.74。本來橫行的保歷加通道初步跌破，提防本周以大陰燭撐開通道底。



恒指於25000至27500點之間橫行半年，本月頭三周力守25000點橫行區底部，但上周初步失守，本周若不能重返25000點之上收市，橫行局面確認打破。恒指正沿着下降通道反覆尋底，50周線（25233）已失守，下一支持是前大型雙底頸線22740點。恒指短線若續反彈，下跌中的20天線（25485）料有很大阻力。



贛鋒鋰業升破三角形



國企指數上周五反彈63點，收報8453點，一周累跌120點，周線圖陰陽燭近似長十字，反映好淡爭持激烈。周線技術指標向淡，MACD由牛熊轉為雙熊，慢隨機指數維持沽貨訊號，預料反彈會受制於8700點水平，完成反彈後會下試上升中的100周線（8014）。



贛鋒鋰業（1772）上周五勁升9.26%，收報74.3元，內地鋰電需求火熱，今年頭兩個月內地儲能電芯產量合計119.09Gwh，按年大升91%，本月和4月全行業排產持續攀升，消息利好鋰電板塊。走勢上，股價1月下旬急升至72.45元，但RSI及MACD均出現頂背馳，其後於高位以三角形整固，上周五以大陽燭升破三角形降軌，MACD重現雙牛利好，可候72.5元買入，目標價89元，跌破67元止蝕。



伍一山