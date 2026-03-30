鄧力文 - 《CLARITY法案》惹市場震盪 | Exchange²

美國《CLARITY法案》（全名為《數碼資產市場明確法案》）目的是建立一個統一、清晰的監管框架，界定加密資產、穩定幣與衍生產品在美國的法律地位。今年3月，美國證監會（SEC）在公開發言與政策說明中收斂邊界，SEC重申真正具有去中心化特徵、缺乏單一發行主體控制、且主要作為商品交易用途的加密資產，較難被歸類為證券。相反，若代幣涉及募資、承諾回報或依賴特定團隊經營成果，仍可能落入證券範疇。



《CLARITY法案》則屬於更高層級的制度重構，它試圖透過國會立法，明確劃分SEC與CFTC的法定權限，把符合數碼商品定義的資產正式納入CFTC管轄，同時為穩定幣建立專門監管框架。



目前法案已從眾議院通過階段推進到參議院審議，但在推進過程中因穩定幣收益條款而一度陷入僵局。據近期報道，參議員就穩定幣收益限制達成原則性妥協，提出折衷方案是禁止穩定幣對持幣餘額支付利息，但可以因用戶行為如交易、使用或提供流動性給予獎勵。



傳統銀行憂穩定幣競爭



這個法案之所以能引起市場震盪，是因為它觸及穩定幣的核心經濟機制。在現有的加密生態中，像USDC這樣的主流穩定幣不直接向持幣者支付利息，但它的商業模式往往透過如短期美債收益與交易平台合作激勵，間接提高持幣與使用誘因。《CLARITY法案》擬議中的條款若成功限制這種被動收益，可能削弱穩定幣作為價值儲存與資本市場中介的吸引力，從而影響交易流動性與用戶參與度。這也是為何穩定幣發行商Circle股價曾在消息曝出後大幅下跌近20%。



傳統銀行業者長期擔憂類似存款的穩定幣產品，會對銀行存款體系與資金流動造成競爭壓力，因此在立法過程中積極介入。只可以說，今日的法案是既得利益者阻礙新競爭者的爭奪市場問題。



鄧力文