劉偉利 - 避險悖論 | 巨B講投資

當戰火蔓延至第四個星期，霍爾木茲海峽的航運依然受阻，油價在百元關口徘徊，市場的焦慮早已從單純的地緣風險，轉向對通脹路徑與央行反應的深度不確定。美股在劇烈震盪後反彈，科技股靠着AI需求的支撐相對抗跌；亞洲市場則在恐慌拋售後迎來V形反轉，短線操作者在本輪波動中獲利豐厚。



然而，本周市場最引人深思的現象，是黃金的走勢。傳統上，戰火點燃時，黃金作為避險資產總會受到追捧。但這一次，金價從五千四百美元的高位一度跌至四千二百美元附近，錄得近年最差單周表現。這背後的邏輯，恰恰揭示了金融市場一個常被忽略的悖論：當危機升級到一定程度，所謂的「避險資產」，其本身也會變成被拋售的對象。



原因不難理解。油價暴漲推升通脹預期，美元與債券殖利率同步走高，持有不生息的黃金，機會成本急劇上升。投資者在極端環境下，優先追求的是流動性與當期收益，而非長期保值。於是我們看到，即使戰火未熄，資金仍從黃金流向能源相關資產與高收益工具。這不是黃金失去了避險功能，而是危機的性質改變了投資者的優先級。



值得深思的新視角在於，這種現象反映了一個更深層的市場心理機制：當不確定性達到某個臨界點，人們的行為模式會從「規避風險」轉向「追求確定性」。黃金之所以在傳統上被視為避險資產，是因為它能對沖貨幣貶值與系統性崩潰的風險；但當市場面臨的是流動性緊縮或通脹失控的威脅時，現金與短天期債券反而提供了更直接的確定性。這種「避險層級」的切換，是理解本輪金價波動的關鍵。



從歷史經驗看，這類極端情緒往往不會持久。一旦衝突趨緩、通脹預期穩定，或聯儲局釋放出寬鬆訊號，黃金的避險光環便會重現。過去俄烏衝突或中東危機中，黃金也曾先跌後漲，長期趨勢始終向上。這提醒我們，市場的集體情緒就像鐘擺，總會從一個極端擺向另一個極端，而真正考驗投資者的，是在擺盪過程中保持判斷的獨立性。



人性的矛盾在於，恐懼往往讓人握得更緊，卻不知鬆開才能擁抱機會。許多投資者在指數急挫時死抱現金，反彈時又不敢進場；在黃金下跌時恐慌拋售，卻忽略長期配置的價值。與其說這是判斷力的問題，不如說是對自身情緒掌控能力的考驗。



投資的智慧，從來不在於預測下一波漲跌，危機時勿盲目追隨恐慌，維持核心持倉，搭配黃金與高品質債券對沖風險。波動是機會，關鍵在於紀律與耐心，鬆開執著才能在風暴中勝出。長期來看，人性回歸後，優質資產終將重獲青睞。



Collis Capital合夥創始人

劉偉利

