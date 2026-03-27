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大行晨報 - 中東局勢反覆 紐元承壓下行｜大行晨報

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產經 專欄
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　　美元兌主要貨幣周三走強，市場對美伊外交局勢緩和持懷疑態度，交易員權衡全球通脹趨勢並保持謹慎。儘管伊朗正在審議美國提出的結束海灣衝突的提議，但伊朗方面對此反應消極，否認進行直接談判，令投資者感到不安。伊朗方面還證實，美國確實正在加大努力以促成停火，但伊朗不接受停火，在當前情況下，停火和談判均不可行。伊朗高級政治安全官員稱，伊朗將根據自身決定的時間，並在其提出的條件得到滿足後結束戰事，不會允許美國總統特朗普決定戰爭結束的時間。另外，五角大樓計劃向海灣地區增派空降兵的消息，仍為局勢增添了不確定性。美國提出的停戰提議為局勢降溫提供了一個契機，但伊朗的審議、以色列的疑慮、美國持續的軍事施壓，以及黎巴嫩等周邊戰線的交織，均使中東局勢的未來走向充滿重大變數。

　　歐羅兌美元周三小幅走低，但暫且未有破壞近日的回升態勢。技術圖表所見，5天平均線上破10天平均線形成利好交叉，短期預料歐羅續作走穩的機率較高。而自1月下旬，歐羅兌美元反覆走低，近月一方面受制25天平均線，至今位於1.1630，這同時亦是下降趨向線位置，亦即倘若後市歐羅回破此區，將可望緩止這一個多月的下跌態勢。延伸向上將看至100天平均線1.17，較大阻力料為1.18及1.1840水準。較近支撐料為1.1550及1.1480，重要支撐則指向1.14關口，在去年7月歐羅已曾下探此關口，其時3日守穩後則見逐步走穩，而上周初亦正好暫為守住此區；其後將會看至1.1340水準。

　　紐元兌美元走勢，技術圖表所見，自1月底以來，匯價正逐級走低，更下破0.60關口。再者，RSI及隨機指數正在回落下行，10天平均線下破25天平均線，預示紐元兌美元仍有機會作進一步下試。當前支撐預料在0.5760及0.57，其後則看0.5630及0.5580，以至參考0.5610水準。阻力位料為0.5900及25天平均線0.5940，下一級參考0.6080以至去年7月1日高位0.6122。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

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