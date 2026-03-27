大行晨報 - 加元短線或試年內低位｜大行晨報

中東戰事持續發酵，據悉伊朗拒絕接受由特朗普政府提出的15點和平計劃，並針鋒相對提出暫停戰事的條件。白宮則表示將豁免夏季汽油銷售的管制措施，以緩解油價持續飆升的問題，油價在經歷了連續兩日的大幅下挫及整固之後小幅上揚，紐約期油價格執筆之時正於每桶92美元水平整固。另外，受原油價格影響較大的加元近期走勢偏弱。加元曾於今年1月一度走強，並於2月初升至1.3482，創2024年10月以來的高位，不過隨後逾兩個月來，美元兌加元持續於1.35至1.375水平區間徘徊。今個星期，加元再度走軟，執筆之時美元兌加元暫時衝高至1.383水平，創今年年初以來的新高。



美伊戰事令原油短缺風險短時間內升溫令油價衝高，但是加元卻未因此受惠，相信與其自身國家經濟因素有關。加拿大央行上周議息會議宣布，將利率維持在2.25%不變，結果符合市場預期，議息聲明稱現時國內經濟增長疲弱，然而中東地緣政治局勢預計，將在短期內推高全球通脹，整體環境將從寬鬆逐漸趨向收緊，而近期公布的數據亦印證了這番說話。加拿大統計局早前公布的數據顯示，在基數效應下，加拿大2月通脹按年升幅放緩至1.8%，加上國內經濟增長亦差過市場預期。最新公布的數據顯示，加拿大去年第四季國內生產總值由第三季的增長2.4%轉為收縮0.6%。美國去年實施的新關稅貿易帶來的影響逐漸顯現，加拿大出口壓力增大，去年全年經濟增長1.7%，創疫情之後的新低。



短線來看，美元兌加元由3月上旬迎來新一輪上升趨勢，執筆之時已升穿50天及250天線，有逐漸上試今年高位之勢。我們認為，加元短線或將持續中性偏弱，美元兌加元上方阻力位為今年高位1.393水平，若失守該位置不排除再度測試1.4水平的心理關口。



光大證券國際產品開發及零售研究部