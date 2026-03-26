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郭家耀 - 保誠前景仍然樂觀｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
2小時前
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產經 專欄
內容

　　保誠（2378）去年營業額上升7%至110.8億美元，經調整經營溢利33.06億美元，按實質匯率計算升6%。派第二次中期股息每股18.89美仙，全年總股息為每股26.6美仙，較上年同期增加15%。期內，集團去年新業務利潤錄得27.82億美元，按實質匯率計算上升13%，新業務利潤率提升2個百分點至42%。香港的新業務利潤增長12%，主要來自本地客戶及中國內地遊客以及代理渠道及銀行保險渠道的銷售額增長及利潤率提升。集團去年8月進行資本管理更新，將資本配置框架轉向以總回報為導向。集團預期短期內股息總額會增加10%以上，以及向股東返還額外資本。集團亦表示，正進一步強化多渠道分銷模式，持續推動代理團隊專業化，並同時拓展集團的健康及保障業務。保誠業績表現理想，發展戰略受市場認同，回饋股東計劃亦受歡迎，前景仍然樂觀。目標價130元；入巿價110元；止蝕價100元。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀
 

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