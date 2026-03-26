大行晨報 - 英鎊呈築底回升格局｜大行晨報

周三早間據報美國及一組地區調解人正在討論最早於周四與伊朗舉行高層和平談判的可能性，但仍在等待德黑蘭的回應。來自土耳其、埃及和巴基斯坦的調解方正推動在未來48小時內安排美伊官員會晤，美國有意提出為期一個月的停火方案，以便與伊朗討論一份包含15個要點、旨在結束戰爭的協議。美國總統特朗普對外宣稱，談判已取得進展，伊朗「非常渴望達成協議」，並做出了與霍爾木茲海峽及能源相關的「有價值的讓步」。



美元尚見走穩，儘管特朗普政府尋求與伊朗對話，但五角大樓計畫向中東增派空降師的消息加劇了市場對衝突持續的擔憂。市場對地緣政治訊號高度敏感，投資者對美國3月服務業PMI及綜合PMI放緩至11個月低點的數據反應平淡。同時，市場進一步下調對美聯儲年內降息的預期。聯儲局理事巴爾明確指出，為應對顯著高於聯儲局2%目標的通脹，政策制定者可能需要在一段時間內保持利率穩定不變。他同時重申支持聯儲局上周維持基準政策利率不變的決定，並特別強調中東局勢帶來的額外不確定性。巴爾的講話突顯聯儲局在通脹路徑不明朗時的審慎立場，政策走向仍需依賴後續通脹和勞動力資料驗證。



英鎊兌美元上周大致於1.32區間企穩，而自2月以來匯價持續受壓於下降趨向線，剛在上周四出現初步突破，料可望英鎊兌美元重新走穩，其後延伸阻力看至50天平均線1.3510及1.36，其後阻力預估在1.3720及1.38水平。下方支持位在1.33及1.3250，進一步看至1.32及1.3150水準，關鍵指向1.30關口。



美元兌加元上周整體延續近一個多月以來的區間上落態勢，而至今逼近頂部1.3750水平附近後，若然未能出現破位，以至圖表見RSI出現初步回落，匯價或見又會再為走低。較近支持先看1.3650及1.35關口，下一級可望重探1月底低位1.3481，再而參考1.3410及100個月平均線1.3310。當前阻力估計為1.3760及1.38，下一級看至1.39，匯價上月早段曾在1.39水準附近連日遇阻；其後關鍵會指向1.40關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

