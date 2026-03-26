Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 英鎊呈築底回升格局｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　周三早間據報美國及一組地區調解人正在討論最早於周四與伊朗舉行高層和平談判的可能性，但仍在等待德黑蘭的回應。來自土耳其、埃及和巴基斯坦的調解方正推動在未來48小時內安排美伊官員會晤，美國有意提出為期一個月的停火方案，以便與伊朗討論一份包含15個要點、旨在結束戰爭的協議。美國總統特朗普對外宣稱，談判已取得進展，伊朗「非常渴望達成協議」，並做出了與霍爾木茲海峽及能源相關的「有價值的讓步」。

　　美元尚見走穩，儘管特朗普政府尋求與伊朗對話，但五角大樓計畫向中東增派空降師的消息加劇了市場對衝突持續的擔憂。市場對地緣政治訊號高度敏感，投資者對美國3月服務業PMI及綜合PMI放緩至11個月低點的數據反應平淡。同時，市場進一步下調對美聯儲年內降息的預期。聯儲局理事巴爾明確指出，為應對顯著高於聯儲局2%目標的通脹，政策制定者可能需要在一段時間內保持利率穩定不變。他同時重申支持聯儲局上周維持基準政策利率不變的決定，並特別強調中東局勢帶來的額外不確定性。巴爾的講話突顯聯儲局在通脹路徑不明朗時的審慎立場，政策走向仍需依賴後續通脹和勞動力資料驗證。

　　英鎊兌美元上周大致於1.32區間企穩，而自2月以來匯價持續受壓於下降趨向線，剛在上周四出現初步突破，料可望英鎊兌美元重新走穩，其後延伸阻力看至50天平均線1.3510及1.36，其後阻力預估在1.3720及1.38水平。下方支持位在1.33及1.3250，進一步看至1.32及1.3150水準，關鍵指向1.30關口。

　　美元兌加元上周整體延續近一個多月以來的區間上落態勢，而至今逼近頂部1.3750水平附近後，若然未能出現破位，以至圖表見RSI出現初步回落，匯價或見又會再為走低。較近支持先看1.3650及1.35關口，下一級可望重探1月底低位1.3481，再而參考1.3410及100個月平均線1.3310。當前阻力估計為1.3760及1.38，下一級看至1.39，匯價上月早段曾在1.39水準附近連日遇阻；其後關鍵會指向1.40關口。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
中東局勢｜伊朗拒絕美國停火方案 提「5點反提案」 包括堅持霍峽主權
即時國際
5小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
星鑽服務大獎2025｜專業評審團大讚得獎企業表現出色 建議香港服務業趕上創科步伐
企業資訊
12小時前
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
生活百科
2026-03-24 13:52 HKT
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
影視圈
10小時前
94歲胡楓罕談身家！靠太太一句話走出事業低谷 親解與李小龍真實關係：佢成日叫我打佢
94歲胡楓罕談身家！靠太太一句話走出事業低谷 親解與李小龍真實關係：佢成日叫我打佢
影視圈
10小時前
星鑽服務大獎2025｜《星島日報》星鑽服務大獎2025表揚業界優秀表現 星鑽20載見證服務業輝煌成就 持續創新迎接AI大時代
企業資訊
12小時前
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場爭奪 僅4口價即告流拍
01:53
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場參與 僅4口價即告流拍
申訴熱話
11小時前
秦沛新抱晒海量超性感孕照 澎湃上圍映襯巨肚效果震撼 李泳淇替姜文杰甜蜜慶生
秦沛新抱晒海量超性感孕照 澎湃上圍映襯巨肚效果震撼 李泳淇替姜文杰甜蜜慶生
影視圈
13小時前
更多文章
大行晨報 - 日圓仍有機可尋｜大行晨報
　　標普全球PMI數據顯示，美國3月製造業PMI升至52.4，優於市場預期，期內服務業PMI降至51.1，卻差過市場預期，當中美國3月企業活動增速放緩至近一年來最低水平，材料等投入品的支付價格在伊朗戰爭爆發後上漲。聯儲局理事沃勒稱，對高油價如何影響通脹持謹慎態度，如果勞動力市場繼續疲弱，他仍主張今年晚些時候才考慮減息。理事巴爾表示，可能需要將利率在「一段時間內」保持不變。而上個星期的央行超級議息周
2小時前
大行晨報
大行晨報 - 商品市場短線料仍波動｜大行晨報
　　進入本周以來，環球市場走勢反覆。美國總統特朗普早前揚言要求伊朗在48小時內重新開放霍爾木茲海峽，否則將攻擊伊朗的電力設施，但特朗普在周一美股開市前，又稱已經與伊朗啟動談判，宣布暫緩五天針對伊朗能源基礎設施的打擊，但伊朗否認存在任何此類對話，稱在所有制裁解除前戰爭不會結束。 　　儘管伊朗否認與美國進行對話，但消息影響油價周一重挫，紐約期油盤中大幅波動，由每桶101美元大幅回落至每桶90美元
2026-03-25 02:00 HKT
大行晨報