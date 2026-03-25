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朱紅 - 阿里低位反彈 部署「26927」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
3小時前
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產經 專欄
內容

　　阿里（9988）發布新一代旗艦CPU玄鐵C950，適用於雲計算、生成式AI、高端機械人等領域，據指其搭載自研AI加速引擎，有望成為AI Agent時代新型高端CPU。阿里巴巴股價低位反彈，升至123元水平整固。如看好阿里可留意認購證「26927」，行使價166.98元，實際槓桿6倍，今年9月到期。如看淡阿里可留意認沽證「27080」，行使價111.01元，實際槓桿4倍，今年9月到期。

　　小米（1810）董事長雷軍透露，新一代SU7鎖單已超過3萬台，全國492間門店正式開啟試駕，3天已逾5萬人試駕新一代小米SU7。小米股價反彈，升至32.6元附近徘徊。如看好小米可留意認購證「27271」，行使價48元，實際槓桿5倍，今年10月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。

中銀國際股票
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筆者為證監會持牌人
朱紅

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　　外媒報道，中國車企去年全球累計銷量近2700萬輛，超越日本首次躍居全球第一。其中，比亞迪（1211）期內銷量居全球排第六，純電動汽車更超越美國特斯拉躍居全球首位。比亞迪股價昨日曾一度逆市造好，其後反覆回落至103元附近徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪認購證「21676」，行使價128.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證「22322」，行使價85元，實際槓桿4倍，
2026-03-24 02:00 HKT
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