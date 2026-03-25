朱紅 - 阿里低位反彈 部署「26927」 | 窩輪熱炒特區

阿里（9988）發布新一代旗艦CPU玄鐵C950，適用於雲計算、生成式AI、高端機械人等領域，據指其搭載自研AI加速引擎，有望成為AI Agent時代新型高端CPU。阿里巴巴股價低位反彈，升至123元水平整固。如看好阿里可留意認購證「26927」，行使價166.98元，實際槓桿6倍，今年9月到期。如看淡阿里可留意認沽證「27080」，行使價111.01元，實際槓桿4倍，今年9月到期。



小米（1810）董事長雷軍透露，新一代SU7鎖單已超過3萬台，全國492間門店正式開啟試駕，3天已逾5萬人試駕新一代小米SU7。小米股價反彈，升至32.6元附近徘徊。如看好小米可留意認購證「27271」，行使價48元，實際槓桿5倍，今年10月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅