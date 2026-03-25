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聞風至 - 潤啤有望重拾增長 | 鮮股落鑊

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聞風至
3小時前
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產經 專欄
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華潤啤酒（291）績後獲市場重審估值，其中主因在於啤酒產品平均售價於今年初開始重拾增長，意味集團不再是「以價換量」，未來收入、毛利率回升可期。

　　於2025年度，華潤啤酒收入及純利分別按年跌1.7%及28.9%，期內純利33.71億元（人民幣，下同）；每股盈利1.04元，派末期息0.557元，相當於全年派息1.021元，派息按年大增34.3%，派息金額為過去5年新高。

派息按年大增34%

　　期內，啤酒業務銷量約1103萬千升，按年增長1.4%，高端化戰略成效顯著，次高及以上啤酒銷量佔比接近25%，推動啤酒業務毛利率上升1.4個百分點至42.5%。扣除特別事項後，啤酒業務EBITDA按年上升17.4%至96.11億元。

　　白酒業務仍處行業調整期，期內營業額14.96億元，卻錄得商譽計提減值28.77億元。若不計入此項減值，白酒業務EBITDA為2.64億元。

　　以派息比率計，上財年派息比率達98%，比率遠高於過去5年的4成至5成水平；即使2023年財年計及因祝賀集團30周年而派發特別股息，派息比率亦只是59%，潤啤今年派息特別慷慨，頗令人意外。

　　大行報告引述管理層指，集團的推廣活動已見正面成效，今年首兩個月銷量及均價均錄得增長，並對即將到來的旺季審慎樂觀。管理層並透露，目標今年啤酒均價錄中單位數增長及銷量溫和增長，毛利率料持平，主要受高端化帶動以抵銷原材料成本上升壓力。

聞風至

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2026-03-24 02:00 HKT
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