Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 新盤入票彈升紛搶先賣樓 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

外圍戰火持續蔓延，惟暫時仍未對本港樓市造成影響，新盤連番熱賣並引領各路客源湧出來，正在市場進行收票的4個新盤亦受帶動，入票數字更急速彈升，發展商紛紛趁勢打鐵趁熱提早賣樓，先後有2個新盤已取得不俗的入票數字，為免與其他大盤直接競爭，故寧願率先鎖定客源加快推售步伐，以免客源流走。

　　市場上4個全新盤正在火熱收票中，由於每個新盤都各有特色及客源，當中更有能力搶吸用家及投資者，特別是推出不同的付款條件，以便搶吸市場上的各類投資者，尤其近日當紅的大手客源更是主要目標，受到收票持續升溫的訊號帶動，發展商為求鎖定客源，為免客源流走，故採取打鐵趁熱的策略，其中2個新盤率先於本周五搶先開售，較其他大型新盤更早推出，預期另外2個新盤將於本周六或周日緊接推出發售，從上述4個新盤的參觀及入票情況可了解，預料同內開售都可取得不俗的銷情，同時更會引領其他新盤加入推售行列。

　　事實上，外圍戰火持續蔓延，令到全球股市起伏不定，惟暫時對樓市未構成影響，而且整體樓市氣氛明顯好轉，過去1至2周新盤貨尾銷情理想，現時市場上4個新盤入票量持續彈升，部分新盤為求鎖定客源，故加快推售步伐亦可理解，始終新盤眾多，加上極具競爭力，以免客源流走，故採取打鐵趁熱搶先發售策略。

張日強

最Hit
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
14小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
13小時前
「最強小三」五索自爆「整容」真相 鏡頭前一秒扯甩假髮 嚇人「鬼剃頭」曝光
「最強小三」五索自爆「整容」真相 鏡頭前一秒扯甩假髮 嚇人「鬼剃頭」曝光
影視圈
13小時前
79歲鄭少秋罕談近況：這半年來世界和香港都發生不幸事件 傳因喪女神隱親解未露面原因
79歲鄭少秋罕談近況：這半年來世界和香港都發生不幸事件 傳因喪女神隱親解未露面原因
影視圈
11小時前
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
飲食
16小時前
天水圍七旬司機被夾兩貨櫃車之間 消防救出 昏迷送院搶救。黎志偉攝
天水圍七旬司機被夾兩貨櫃車之間 送院搶救後不治
突發
6小時前
港鐵屯馬綫非禮｜兩女遭慘「鹹豬手」 20歲四眼男涉非禮被捕
01:23
港鐵屯馬綫非禮｜兩女遭慘「鹹豬手」 20歲四眼男涉非禮被捕
突發
10小時前
伊朗局勢｜以媒：美國冀4月9日前停戰 伊朗稱美以襲擊伊兩處能源基礎設施｜持續更新
01:31
伊朗局勢｜傳美伊最快週四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
即時國際
1小時前
《愛回家》女星透視裝挑戰性感底線 委屈留言：總是被傷害的我 忽然惹割雙眼皮疑雲？
《愛回家》女星透視裝挑戰性感底線 委屈留言：總是被傷害的我 忽然惹割雙眼皮疑雲？
影視圈
9小時前
更多文章
張日強 - 啟德盤錄投資客短炒止賺離場 | 樓聲隨筆
外圍戰火持續蔓延，全球股市起伏不定，惟暫時對樓市未構成影響，樓市氣氛急速好轉，新盤頻頻熱銷並引領各路客源湧出來，受惠紅盤高開的效應，令到即將開售的新盤入票數量大幅增加，同時亦對新樓入伙盤有一定的刺激，啟德新盤剛錄得1宗獲行轉售個案，投資者持貨一年半後沽出，帳面獲利逾「1球」，由於市場仍有部分單位放盤，加上外圍戰火出現不確定因素，預料短期內仍有不少短炒投資客部署沽貨止賺離場。 　　整體樓市表現
2026-03-24 02:00 HKT
樓聲隨筆