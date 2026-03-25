張日強 - 新盤入票彈升紛搶先賣樓 | 樓聲隨筆

外圍戰火持續蔓延，惟暫時仍未對本港樓市造成影響，新盤連番熱賣並引領各路客源湧出來，正在市場進行收票的4個新盤亦受帶動，入票數字更急速彈升，發展商紛紛趁勢打鐵趁熱提早賣樓，先後有2個新盤已取得不俗的入票數字，為免與其他大盤直接競爭，故寧願率先鎖定客源加快推售步伐，以免客源流走。



市場上4個全新盤正在火熱收票中，由於每個新盤都各有特色及客源，當中更有能力搶吸用家及投資者，特別是推出不同的付款條件，以便搶吸市場上的各類投資者，尤其近日當紅的大手客源更是主要目標，受到收票持續升溫的訊號帶動，發展商為求鎖定客源，為免客源流走，故採取打鐵趁熱的策略，其中2個新盤率先於本周五搶先開售，較其他大型新盤更早推出，預期另外2個新盤將於本周六或周日緊接推出發售，從上述4個新盤的參觀及入票情況可了解，預料同內開售都可取得不俗的銷情，同時更會引領其他新盤加入推售行列。



事實上，外圍戰火持續蔓延，令到全球股市起伏不定，惟暫時對樓市未構成影響，而且整體樓市氣氛明顯好轉，過去1至2周新盤貨尾銷情理想，現時市場上4個新盤入票量持續彈升，部分新盤為求鎖定客源，故加快推售步伐亦可理解，始終新盤眾多，加上極具競爭力，以免客源流走，故採取打鐵趁熱搶先發售策略。



張日強