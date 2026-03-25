鄧聲興 - 綠茶集團目標價9元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

綠茶集團（6831）於3月23日發布的2025年全年業績，集團全年營業收入達47.6億元，按年增長24.1%，經調整淨利潤更大幅增長41%至5.09億元，淨利率提升1.3個百分點至10.7%，利潤增速顯著跑贏收入增速，凸顯規模效應釋放與供應鏈集採優化帶來的成本紅利。截至2025年底，全國門店網絡擴張至609間，全年新增157間，且新開門店堂食坪效較老店提升48.4%，投資回報周期縮短至12.6個月，單店模型持續優化成效顯著。值得注意的是，集團憑藉「融合菜」策略、質價比定位及新國風表達三大品牌基因，在行業普遍陷入價格戰之際，成功構建差異化競爭壁壘，並通過「農場到餐桌」一體化供應鏈建設強化成本管控與品質穩定性。國際化布局方面，以東南亞為起點，境外門店已達14間，覆蓋四個核心市場，境外收入按年激增16倍。展望未來，隨着國內下沉市場加密及海外擴張提速，加上充沛的現金流支持股東回報，綠茶集團有望延續高質量增長，其戰略定力與運營效率值得投資者長期關注。目標價9元，止蝕價6.9元



筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。



香港股票分析師協會主席

鄧聲興