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大行晨報 - 商品市場短線料仍波動｜大行晨報

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3小時前
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產經 專欄
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　　進入本周以來，環球市場走勢反覆。美國總統特朗普早前揚言要求伊朗在48小時內重新開放霍爾木茲海峽，否則將攻擊伊朗的電力設施，但特朗普在周一美股開市前，又稱已經與伊朗啟動談判，宣布暫緩五天針對伊朗能源基礎設施的打擊，但伊朗否認存在任何此類對話，稱在所有制裁解除前戰爭不會結束。

　　儘管伊朗否認與美國進行對話，但消息影響油價周一重挫，紐約期油盤中大幅波動，由每桶101美元大幅回落至每桶90美元水平之下，甚至一度低見每桶84.37美元。現貨金價周一盤中更是一度低見每盎司4099.44美元，僅僅4個交易日現貨金價回落幅度超出15%，已經失守早前我們於本刊專欄提醒大家的3個金價止蝕位，分別是每盎司4842、4655、及4404美元。執筆之時，現貨金價14天相對強弱指數RSI為28，已達超賣水平，不排除金價短線迎來技術性反彈。

　　另外，筆者早前曾於本專欄建議投資者紐油短線仍不急於追入，地緣政治帶來的供應面持續緊張的情形下，預計油價將於高位震盪，上方阻力位為每桶115美元。近兩個星期以來，紐油價格走勢基本符合預期，紐約期油在每桶87至102美元上落，筆者暫時對油價維持「中性」看法，預計油價後市短線將持續受美伊局勢所牽動，現階段仍不建議投資者追入。

光大證券國際產品開發及零售研究部
 

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3小時前
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