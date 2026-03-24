鄧聲興 - 小鵬汽車目標價90元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

小鵬汽車（9868）上周發布2025年全年及第四季度財務業績報告，值得留意是，小鵬去年業績已展現強勁復甦勢頭，全年總收入達767.2億元，按年增長87.7%，汽車交付量達429,445輛，按年大增125.9%，淨虧損更大幅收窄80.3%至11.4億元。第四季度表現尤其亮眼，綜合毛利率達21.3%創歷史新高，並實現3.8億元淨利潤，為公司成立以來首次錄得季度盈利。



小鵬汽車明確提出「一車雙能」戰略，今年計劃全面鋪開，於10萬至40萬元主流市場推出搭載「鯤鵬」超級增程技術的X9、P7+等車型，延續熱銷周期，海外市場目標銷量更翻倍至約9萬輛。



筆者認為，集團今年將物理AI研發投資增至70億元，VLA 2.0技術逐步推送，GX車型更已獲L4級道路測試許可，人形機械人年底月產目標上千台，足見其從汽車製造向實體AI平台型企業進軍的決心。短期盈利能力或因研發投入受壓，但長期增長邏輯清晰。目標價90元，止蝕價60元。



筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。



香港股票分析師

協會主席

筆者為證監會持牌人

鄧聲興